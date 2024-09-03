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Binance зробила важливу заяву про Toncoin

03.09.2024 20:30
Олеся Крамаренко
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Криптовалютна біржа Binance розширює пропозиції для користувачів, додавши Toncoin (TON) в Simple Earn, попри юридичну перевірку Telegram

Binance зробила ключову заяву про Toncoin

Фото: freepik.com

Згідно з офіційним повідомленням Binance від 3 вересня, підрозділ біржі Simple Earn додає Toncoin до заблокованих продуктів. Біржа підкреслила, що, якщо ви оформите підписку на TON на заблоковані продукти Simple Earn протягом промоперіоду, ви отримаєте до 5,9%* у вигляді винагороди APR.

Для гарантованого отримання винагороди підписатися необхідно між 3 вересня, 10:00 UTC і 23 вересня, 09:59 UTC, додали в CEX. Мінімальна сума підписки, максимальні ліміти підписки та вимоги до тривалості впливатимуть на річний відсоток, який отримає користувач. Розподіл винагороди відбуватиметься щодня.

Згодом Binance опублікувала список пропонованих продуктів в рамках вищезгаданого оголошення. Заблокований TON терміном на 30 днів пропонує стандартну річну відсоткову ставку 1,20%, а в період акції — 2,59%. Мінімальний ліміт підписки, встановлений біржею, становить 0,1 TON, а максимальний — 50 000 токенів.

Водночас блокування на 60 днів пропонує користувачам стандартну річну відсоткову ставку 1,90%, тоді як під час акції — 3,9%. Мінімальна підписка для цього аспекту становить 0,1 токена, а максимальна — 20 000 токенів. Нарешті, блокування на 90 днів пропонує користувачам 3,90% стандартної річної процентної ставки, в той час, як під час акції — 5,9%. Мінімальний ліміт підписки становить 0,1 токена, а максимальний — 200 токенів.

В цілому, ця заява Binance привернула значну увагу до власної криптовалюти блокчейну The Open Network, раніше відомої як Telegram Open Network. Також варто зазначити, що токен наразі переживає турбулентність, оскільки ринкові настрої переповнені невизначеністю щодо Telegram та юридичного скандалу з його генеральним директором.

Зокрема, після юридичної перевірки у Франції, месенджер Дурова продовжує боротися з регуляторами по всьому світу.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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