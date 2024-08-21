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Binance опублікувала важливу заяву щодо токенів DOGE, TON, AAVE, NEAR і MATIC

21.08.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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Binance представила нові спотові торгові пари та бот-сервіси для цих криптовалют

Binance опублікувала важливу заяву щодо токенів DOGE, TON, AAVE, NEAR і MATIC

Фото: freepik.com

Провідна світова криптовалютна біржа Binance у середу зробила важливу заяву щодо криптовалют Dogecoin (DOGE), AAVE, NEAR та Polygon (MATIC). Зокрема, біржа запускає нові спотові торгові пари та послуги торгових ботів для вищезазначених токенів.

Сьогодні, 21 серпня, в офіційному оголошенні Binance повідомила, що запускає нові торгові пари та послуги торгових ботів для вищезгаданих токенів. Згідно з заявою, біржа розпочинає спотову торгівлю в парах AAVE/FDUSD, DOGE/JPY, MATIC/JPY, NEAR/JPY та TON/USDC 22 серпня о 08:00 UTC.

Крім того, Binance також уможливить послуги торгових ботів для багатьох монет. Згідно з анонсом, послуги спот-грід та спот-DCA будуть доступні для BANANA/USDT, BTC/EUR, BTC/TRY, LISTA/USDT, TAO/USDT і TON/USDT. Крім того, послуги ботів для ребалансування будуть запущені для BANANA/USDT, LISTA/USDT, TAO/USDT і TON/USDT.

Binance також оголосила, що з 22 серпня будуть прийматися спот алгоритмічні ордери на пари AAVE/FDUSD, DOGE/JPY, MATIC/JPY, NEAR/JPY і TON/USDC. Слід зазначити, що JPY, TRY та EUR є фіатними валютами, що підвищує привабливість платформи для користувачів з різних регіонів світу.

Як поводяться монети

Тим часом вищезгадані токени продемонстрували сьогодні змішані цінові дії. За минулий день ціна Dogecoin знизилась на 0,41% до $0,1047, в той час, як ціна TON впала на 3% до $6,68.

AAVE зросла на 8% і сьогодні торгується на рівні $139,28. Водночас ціна MATIC зросла на 6,96% до $0,4716. NEAR знизилась на 0,5% за минулий день і зупинилась на позначці $4,07. Цікаво, що сьогоднішні дані LookonChain показали, що кити активно скуповують AAVE, накопичивши монет на суму майже $8 млн.

Нагадаємо, що наразі колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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