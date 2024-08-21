Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов

Криптовалютний гігант Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао отримали новий колективний позов у федеральному суді Сіетла

У ньому стверджується, що біржа завдала шкоди споживачам через діяльність з відмивання грошей. Колективний позов звинувачує відповідачів у тому, що вони поставили прибуток вище закону, оскільки нібито отримали значні суми, дозволивши недоброчесним суб’єктам зробити так, щоб їхні кошти не можна було відстежити.

Позивачі стверджують, що Binance діяла як депозитарій для нечесно зароблених коштів, які були отримані в результаті хакерських атак, крадіжок, шкідливого ПЗ та програм-вимагачів.

👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance’s money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr — Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024

Відповідачів звинувачують у максимізації доходів Binance за допомогою злочинців, крадіїв та користувачів, які потрапили під санкції. У позові Binance описується як «Імперія криптовідмивання».

За словами юридичного експерта Білла Г’юза, цей колективний позов має на меті передбачувано заробити на урядових переслідуваннях та примусових діях. Він додав, що кишені позивачів глибокі, а їхні адвокати мають хорошу репутацію.

“Позивачі стверджують, що це завдало їм шкоди, оскільки Binance був ключовою частиною відмивання коштів, що є незаконним рекетом, який порушує закон RICO”, — додав Г’юз.

Нагадаємо, що Чанпен Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей у листопаді минулого року, одночасно пішовши у відставку з посади генерального директора Binance. Колишній керівник Binance був засуджений до чотирьох місяців за ґратами в кінці квітня. Він почав відбувати покарання на початку червня.

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За матеріалами U.Today