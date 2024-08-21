close-btn
PaySpaceMagazine

Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов

21.08.2024 12:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Криптовалютний гігант Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао отримали новий колективний позов у федеральному суді Сіетла

Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов

Фото: binance.com, pexels.com

У ньому стверджується, що біржа завдала шкоди споживачам через діяльність з відмивання грошей. Колективний позов звинувачує відповідачів у тому, що вони поставили прибуток вище закону, оскільки нібито отримали значні суми, дозволивши недоброчесним суб’єктам зробити так, щоб їхні кошти не можна було відстежити.

Позивачі стверджують, що Binance діяла як депозитарій для нечесно зароблених коштів, які були отримані в результаті хакерських атак, крадіжок, шкідливого ПЗ та програм-вимагачів.

Відповідачів звинувачують у максимізації доходів Binance за допомогою злочинців, крадіїв та користувачів, які потрапили під санкції. У позові Binance описується як «Імперія криптовідмивання».

За словами юридичного експерта Білла Г’юза, цей колективний позов має на меті передбачувано заробити на урядових переслідуваннях та примусових діях. Він додав, що кишені позивачів глибокі, а їхні адвокати мають хорошу репутацію.

“Позивачі стверджують, що це завдало їм шкоди, оскільки Binance був ключовою частиною відмивання коштів, що є незаконним рекетом, який порушує закон RICO”, — додав Г’юз.

Нагадаємо, що Чанпен Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей у листопаді минулого року, одночасно пішовши у відставку з посади генерального директора Binance. Колишній керівник Binance був засуджений до чотирьох місяців за ґратами в кінці квітня. Він почав відбувати покарання на початку червня.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Binance опублікувала важливу заяву щодо токенів DOGE, TON, AAVE, NEAR і MATIC 21.08.2024

Binance опублікувала важливу заяву щодо токенів DOGE, TON, AAVE, NEAR і MATIC
Біткоїн втрачає підтримку на рівні $60 000: що відбувається 21.08.2024

Біткоїн втрачає підтримку на рівні $60 000: що відбувається
Біткоїн скоро знову впаде — Алі Мартінес 20.08.2024

Біткоїн скоро знову впаде — Алі Мартінес
Tron увійшов до топ-10 криптовалют 20.08.2024

Tron увійшов до топ-10 криптовалют
На Pepe Coin та BRETT чекає лістинг на великій біржі 20.08.2024

На Pepe Coin та BRETT чекає лістинг на великій біржі
Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin 20.08.2024

Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin
Вибір редакції
Всі
Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
ТОП статей 20.08.2024

Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком

 Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
ТОП статей 19.08.2024

Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
Останні новини
Сьогодні  14:20

Binance опублікувала важливу заяву щодо токенів DOGE, TON, AAVE, NEAR і MATIC

 Сьогодні  13:40

Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції

 Сьогодні  13:00

PayPal хоче замінити Apple Wallet

 Сьогодні  12:20

Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов

 Сьогодні  11:40

Акції Netflix зросли до історичного максимуму

 Сьогодні  11:00

Прибуток банків зростає: скільки заробили з початку року

 Сьогодні  10:20

Біткоїн втрачає підтримку на рівні $60 000: що відбувається

 Всі новини
credit link image