Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов

Криптовалютний гігант Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао отримали новий колективний позов у федеральному суді Сіетла

У ньому стверджується, що біржа завдала шкоди споживачам через діяльність з відмивання грошей. Колективний позов звинувачує відповідачів у тому, що вони поставили прибуток вище закону, оскільки нібито отримали значні суми, дозволивши недоброчесним суб’єктам зробити так, щоб їхні кошти не можна було відстежити.

Позивачі стверджують, що Binance діяла як депозитарій для нечесно зароблених коштів, які були отримані в результаті хакерських атак, крадіжок, шкідливого ПЗ та програм-вимагачів.

👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance’s money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr

— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024