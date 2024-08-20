На Pepe Coin та BRETT чекає лістинг на великій біржі

Pepe Coin та BRETT зросли в ціні на 12% і 30% відповідно після оголошення Upbit про їх лістинг

Криптовалютна біржа Upbit офіційно оголосила про додавання BRETT і Pepe Coin до своєї торгової платформи. У повідомленні зазначено, що торгова підтримка BRETT і PEPE почнеться о 19:30 20 серпня, а депозити та зняття коштів будуть відкриті за дві години до цього часу.

Upbit оголосила про підтримку монет BRETT і Pepe

Згідно з пресрелізом на сайті Upbit, підтримка цих мемкоїнів знаменує собою крок у диверсифікації асортименту активів, доступних для трейдерів на платформі. BRETT, цифровий актив, заснований на Base Chain, і Pepe Coin, який працює в мережі Ethereum, мають свою унікальну ринкову привабливість, що може зацікавити інвесторів.

Торгова платформа також зазначила, що комісія за виведення коштів для цих активів буде скасована протягом перших 24 годин.

Криптовалютна біржа також запровадила обмеження на торгівлю, щоб стабілізувати ринок. Протягом перших п’яти хвилин після запуску будуть обмежені замовлення на купівлю, а ціни продажу не повинні опускатися нижче 10% від ціни закриття попереднього дня.

Ринкові та попередні ордери будуть обмежені приблизно через годину після початку торгів. Ці заходи дозволять запобігти маніпулюванню ринком і забезпечать справедливі умови торгівлі для користувачів.

Транзакції BRETT будуть оброблятися в мережі Base, а транзакції Pepe Coin — в мережі Ethereum для безперебійної обробки депозитів і зняття коштів.

Правила Upbit

Крім того, відповідно до Travel Rule, всі депозити повинні здійснюватися з бірж, включених Upbit в список допустимих операторів. Недотримання цих правил може призвести до затримок у відображенні депозитів і потенційних проблем з виведенням коштів.

Біржа також вимагає, щоб великі депозити супроводжувалися підтвердженням походження коштів, як це передбачено їхніми умовами. Ця вимога є частиною зобов’язань Upbit щодо запобігання криптозлочинності та забезпечення безпеки торгової платформи. Адреси особистих гаманців, які використовуються для здійснення транзакцій, також повинні пройти перевірку на право власності для подальшого посилення заходів безпеки.

Реакція ринку на лістинг BRETT і PEPE на Upbit була дуже позитивною. Ціна Pepe Coin зросла на 12%, і на момент написання матеріалу торгувалася на рівні $0,000008088. Ціна BRETT зросла на 30% до $0,1031.

Існує багато різних криптовалютних ордерів, які допомагають купувати, продавати й торгувати криптовалютою. Розповідаємо про них у нашій статті “Криптовалютні ордери: все, що потрібно знати для успішної торгівлі”.

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За матеріалами coingape.com