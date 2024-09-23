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Одна з країн ЄС закрила 47 криптообмінників через відмивання грошей

23.09.2024 17:40
Ольга Деркач
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Влада Німеччини закрила 47 криптовалютних обмінників, що діяли в країні, за те, що вони нібито сприяли масштабним операціям з відмивання грошей для кіберзлочинців

Одна з країн ЄС закрила 47 криптообмінників через відмивання грошей

Одна з країн ЄС закрила 47 криптообмінників через відмивання грошей Фото: freepik.com

Згідно з офіційною заявою головної прокуратури Франкфурта-на-Майні, німецького відомства з боротьби з інтернет-злочинністю та федеральної кримінальної поліції, ці обмінники навмисно дозволяли своїм користувачам обходити політику «Знай свого клієнта» (Know You Customer, KYC).

Політика KYC — це процес верифікації, який вимагає від користувачів платформи надавати свої основні ідентифікаційні дані. Однак, оскільки ці обмінники дозволяли користувачам здійснювати транзакції без цієї перевірки, вони створили сприятливе середовище для відмивання кіберзлочинцями доходів від своєї незаконної діяльності практично без ризику бути притягнутими до відповідальності.

Серед вилучених криптообмінників — Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com та Prostocash.com. Поліція заявила, що основними користувачами цих криптообмінників є групи вимагачів, торговці в даркнеті та оператори бот-мереж.

Влада повідомила, що вилучила сервери цих 47 обмінників і зараз полює на їхніх злочинних користувачів, використовуючи дані про транзакції та IP-адреси, отримані з серверів.

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Жоден з кіберзлочинців не був заарештований, оскільки німецькі правоохоронці зазначили, що більшість зловмисників проживають у країнах, які можуть запропонувати їм захист.

«Оскільки кіберзлочинці часто проживають за кордоном і користуються терпимістю або навіть захистом з боку деяких країн, вони часто залишаються недоступними для німецьких правоохоронних органів», — зазначили правоохоронці.

Тим не менш, влада залишається впевненою, що великі дані про користувачів і транзакції, отримані з вилучених обмінників, стануть у нагоді під час розслідувань, що тривають.

Тим не менш, операторам вилучених криптообмінників загрожують серйозні юридичні звинувачення, в тому числі у відмиванні грошей та управлінні незаконними торговими платформами. Якщо операторів визнають винними за цими звинуваченнями, їм загрожує багаторічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Біткоїн-гаманець епохи Сатоші активували через 14 років. Згідно з даними Whale Alert, одного з найпоширеніших сервісів відстеження криптовалютних гаманців, вперше за останні 14 років з «сплячки» вийшла Біткоїн-адреса, що містить 50 BTC ($3,1 млн за поточними цінами).

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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