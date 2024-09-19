Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

Двоє колишніх топ-менеджерів Coinbase, Вішал Гупта і Патрік Маккрірі, оголосили про запуск TrueX. Ця нова криптовалютна біржа зосередиться на стейблкоїнах, використовуючи PYUSD від PayPal Holdings Inc. як «бажаний токен для транзакцій»

Згідно з повідомленням Bloomberg, TrueX поки що має на меті обслуговувати у першу чергу інституційних інвесторів у США та окремі міжнародні ринки.

Цей крок пов’язаний з тим, що стейблкоїни, такі як PYUSD, стали невід’ємною частиною крипто-екосистеми, пропонуючи стабільну вартість, прив’язану до долара США, і слугуючи мостом для торгівлі іншими цифровими активами.

TrueX та її місце на крипторинку

Вішал Гупта, співзасновник TrueX, раніше керував запуском стейблкоїна USDC під час роботи в Circle, а також був керівником біржі Coinbase.

За даними Bloomberg, Патрік Маккрірі, інший співзасновник, був старшим інженером в Coinbase, причому обидва мали досвід роботи в Goldman Sachs.

«Ми чекали цього кілька тижнів, і я радий оголосити про своє нове підприємство, — написав Гупта у X.

We’ve been waiting weeks for this and I’m excited to announce my new venture! TrueX (@truex_exchange), a non-custodial, stablecoin-native exchange representing the next evolution in crypto markets, today announced that we have officially launched out of stealth. TrueX is the… https://t.co/llT1WPPfgm — Vishal K. Gupta (@vishalkgupta) September 18, 2024

Гупта підкреслив, що досвід їхньої команди в управлінні брокерами-дилерами, створенні відповідних механізмів і запуску стейблкоїнів дозволяє їм впроваджувати інновації на ринку криптовалют.

«Наша мета — продовжувати впроваджувати інновації на ринку, і хто може зробити це краще, ніж команда, яка створила багато механізмів підбору, керувала брокерами-дилерами, працювала в Goldman Sachs, запустила один з найбільших стейблкоїнів у світі та керує однією з найбільших криптовалютних бірж», — зазначив Гупта.

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TrueX відрізняється від інших бірж тим, що фокусується виключно на транзакціях зі стейблкоїнами, використовуючи зростаючий попит на цифрові активи, які можуть пом’якшити волатильність, що зазвичай асоціюється з криптовалютами.

Як працюватиме TrueX?

Біржа TrueX у першу чергу використовуватиме стейблкоїн PayPal, PYUSD, відомий своєю прив’язкою до долара США. Такі криптовалюти все частіше використовуються як «активи-притулки» під час нестабільних ринкових умов і для спрощення транзакцій в криптоекосистемах.

Згідно з повідомленням, Paxos Trust Co., емітент PYUSD, надаватиме послуги стороннього зберігача для користувачів TrueX, забезпечуючи безпечне і відповідне вимогам торгове середовище.

Paxos також є одним з інвесторів, що підтримують TrueX, зробивши свій внесок у раунд посівного фінансування біржі, де TrueX отримала близько $9 млн від венчурних інвесторів, включаючи Hack VC і RRE Ventures.

We are thrilled to back @vishalkgupta and @truex_exchange, a new non-custodial, stablecoin-native exchange representing the next evolution in crypto marketshttps://t.co/14bgVHTuLN — Reciprocal Ventures (@recvcx) September 18, 2024

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Допоміжні матеріали: bitcoinist.com.