Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

Двоє колишніх топ-менеджерів Coinbase, Вішал Гупта і Патрік Маккрірі, оголосили про запуск TrueX. Ця нова криптовалютна біржа зосередиться на стейблкоїнах, використовуючи PYUSD від PayPal Holdings Inc. як «бажаний токен для транзакцій»

Згідно з повідомленням Bloomberg, TrueX поки що має на меті обслуговувати у першу чергу інституційних інвесторів у США та окремі міжнародні ринки.

Цей крок пов’язаний з тим, що стейблкоїни, такі як PYUSD, стали невід’ємною частиною крипто-екосистеми, пропонуючи стабільну вартість, прив’язану до долара США, і слугуючи мостом для торгівлі іншими цифровими активами.

Вішал Гупта, співзасновник TrueX, раніше керував запуском стейблкоїна USDC під час роботи в Circle, а також був керівником біржі Coinbase.

За даними Bloomberg, Патрік Маккрірі, інший співзасновник, був старшим інженером в Coinbase, причому обидва мали досвід роботи в Goldman Sachs.

We’ve been waiting weeks for this and I’m excited to announce my new venture!

TrueX (@truex_exchange), a non-custodial, stablecoin-native exchange representing the next evolution in crypto markets, today announced that we have officially launched out of stealth.

TrueX is the… https://t.co/llT1WPPfgm

— Vishal K. Gupta (@vishalkgupta) September 18, 2024