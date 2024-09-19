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Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

19.09.2024 16:00
Микола Деркач
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Двоє колишніх топ-менеджерів Coinbase, Вішал Гупта і Патрік Маккрірі, оголосили про запуск TrueX. Ця нова криптовалютна біржа зосередиться на стейблкоїнах, використовуючи PYUSD від PayPal Holdings Inc. як «бажаний токен для транзакцій»

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу Фото: freepik.com

Згідно з повідомленням Bloomberg, TrueX поки що має на меті обслуговувати у першу чергу інституційних інвесторів у США та окремі міжнародні ринки.

Цей крок пов’язаний з тим, що стейблкоїни, такі як PYUSD, стали невід’ємною частиною крипто-екосистеми, пропонуючи стабільну вартість, прив’язану до долара США, і слугуючи мостом для торгівлі іншими цифровими активами.

TrueX та її місце на крипторинку

Вішал Гупта, співзасновник TrueX, раніше керував запуском стейблкоїна USDC під час роботи в Circle, а також був керівником біржі Coinbase.

За даними Bloomberg, Патрік Маккрірі, інший співзасновник, був старшим інженером в Coinbase, причому обидва мали досвід роботи в Goldman Sachs.

«Ми чекали цього кілька тижнів, і я радий оголосити про своє нове підприємство, — написав Гупта у X.

Гупта підкреслив, що досвід їхньої команди в управлінні брокерами-дилерами, створенні відповідних механізмів і запуску стейблкоїнів дозволяє їм впроваджувати інновації на ринку криптовалют.

«Наша мета — продовжувати впроваджувати інновації на ринку, і хто може зробити це краще, ніж команда, яка створила багато механізмів підбору, керувала брокерами-дилерами, працювала в Goldman Sachs, запустила один з найбільших стейблкоїнів у світі та керує однією з найбільших криптовалютних бірж», — зазначив Гупта.

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TrueX відрізняється від інших бірж тим, що фокусується виключно на транзакціях зі стейблкоїнами, використовуючи зростаючий попит на цифрові активи, які можуть пом’якшити волатильність, що зазвичай асоціюється з криптовалютами.

Як працюватиме TrueX?

Біржа TrueX у першу чергу використовуватиме стейблкоїн PayPal, PYUSD, відомий своєю прив’язкою до долара США. Такі криптовалюти все частіше використовуються як «активи-притулки» під час нестабільних ринкових умов і для спрощення транзакцій в криптоекосистемах.

Згідно з повідомленням, Paxos Trust Co., емітент PYUSD, надаватиме послуги стороннього зберігача для користувачів TrueX, забезпечуючи безпечне і відповідне вимогам торгове середовище.

Paxos також є одним з інвесторів, що підтримують TrueX, зробивши свій внесок у раунд посівного фінансування біржі, де TrueX отримала близько $9 млн від венчурних інвесторів, включаючи Hack VC і RRE Ventures.

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Допоміжні матеріали: bitcoinist.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниБізнес
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