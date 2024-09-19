ФРС знизила облікову ставку вперше за 4 роки: як відреагував Біткоїн

Зниження облікової ставки ФРС сигналізує про початок очікуваного сталого пом’якшення грошово-кредитної політики зі значнішим, ніж зазвичай, зниженням витрат на запозичення

Федеральна резервна система (ФРС) США вперше з 2020 року знизила свою базову ставку на 50 базисних пунктів — до цільового діапазону 4,75%-5,0%, що вдвічі перевищує прогнози більшості економістів.

ФРС очікує ще два зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2024 році, тобто прогнозована ставка на кінець року становитиме 4,4%.

Також регулятор планує зниження ставки на 100 базисних пунктів (до 3,4%) у 2025-му, що означає чотири додаткових підвищення на чверть пункту в наступному році, а у 2026 році – ще на 50 б.п.

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Керівництво ФРС упевнене в русі інфляції в бік зниження до 2%, заявили члени Комітету зі встановлення ставок ФРС. Водночас голова ФРС Джером Пауелл попередив, що таке вагоме зниження облікової ставки не сигналізує про те, що це стане новим темпом.

Акції та казначейські зобов’язання зросли, а долар впав у миттєвій реакції на рішення ФРС, хоча ринки коливалися впродовж сесії. Індекс S&P 500, який раніше досяг історичного внутрішньоденного максимуму, підвищився на 0,4%. Прибутковість дворічних казначейських облігацій не змінилася.

Як відреагував Біткоїн та інші криптовалюти

Криптовалютний ринок вийшов на феноменальну висхідну траєкторію після того, як на останньому засіданні ФРС було оголошено про зниження відсоткової ставки на 50 б.п.

Капіталізація світового крипторинку зросла на 3,13% за останній день і досягла $2,14 трлн на момент публікації. Крім того, загальний обсяг ринку зріс на 19,69% за останні 24 години — до $92,5 млрд.

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Біткоїн показав зростання майже на 3% за добу на тлі підвищення ставки та зараз торгується на рівні $62 108. Внутрішньоденний мінімум і максимум BTC були зафіксовані на рівні $59 218 і $62 579 відповідно.

Здорожчення першої криптовалюти відбувається попри відтік $52,83 млн зі спотових біткоїн-ETF станом на 18 вересня згідно з даними Soso Value. Тим часом домінування Біткоїна за минулий день зменшилось на 0,14% — до 57,14%. Ринкова капіталізація BTC становить $1,23 трлн.

Ціна другої за величиною криптовалюти Ethereum зросла на 3,88% — на момент написання новини монета торгується по $2415. Денний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $2279 і 2408 відповідно.

Зростання ціни Ethereum також відбувається попри відтік $9,74 млн зі спотових ETH-ETF. Сьогодні ринкова капіталізація активу становить $290 млрд.

Велика кількість інших криптовалют, в тому числі мемкоїнів та альткоїнів, відреагували зростанням на зниження облікової ставки ФПС.

Нагадаємо, Артур Хейс, головний інвестиційний директор Maelstrom і співзасновник BitMEX, зробив сміливу заяву про те, що ризикові активи, включаючи криптовалюти, можуть обвалитися через кілька днів після першого зниження ставки ФРС.

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За матеріалами CoinMarketMap, Bloomberg, CoinGape