Біткоїн та Ethereum стабілізувались після падіння: ситуація на крипторинку

Криптовалютний ринок продемонстрував високу волатильність протягом останнього дня, що підвищило спекуляції інвесторів у всьому світі

Капіталізація світового криптовалютного ринку впала за останній день на 0,25%, досягнувши $2,04 трлн. Водночас загальний обсяг крипторинку за добу зріс на 9,04% — до $61,26 млрд. Поточне домінування Біткоїна знизилось до 56,72% (на 0,05%).

Ціни на Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) збереглись біля рівнів попереднього дня. Однак на момент написання статті SOL і XRP продемонстрували значний приріст.

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Так, ціна BTC за останню добу впала на 0,24%, перша криптовалюта торгується по $58 576. 24-годинний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $57 501 і $59 155 відповідно.

Цей нестабільний рух відбувається в тандемі з надходженнями у спотові біткоїн-ETF на $12,8 млн, що викликає спекуляції серед спостерігачів за ринком. Попри турбулентність ринкова статистика породила оптимізм щодо ціни монети в майбутньому.

А от ціна ETH продемонструвала незначне зростання на 0,35% за добу і на момент написання статті торгується на рівні $2301. Денний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $2264 і $2335 відповідно.

Станом на 16 вересня американські спотові Ethereum-ETF зареєстрували відтік на $9,4 млн, що викликало занепокоєння інвесторів на всьому ринку. Водночас звіт CryptoQuant показує, що ф’ючерсний ринок Ethereum продемонстрував найнижчі ставки фінансування у 2024 році, що посилило занепокоєння ринку щодо цього активу.

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При цьому криптовалюта SOL торгується на рівні $132, що становить приріст на 1,18% за останню добу. Денний мінімум і максимум монети склали $129 і $132 відповідно. Сьогодні ринкова капіталізація Solana склала $61,86 млрд.

Одночасно ціна XRP зросла майже на 3% за останні 24 години і зараз торгується на рівні $0,586. Його внутрішньоденний мінімум і максимум були зафіксовані на рівні $0,5658 і $0,5898 відповідно. Накачування XRP відбувається в тандемі з 40 мільйонами монет, переміщеними китами XRP за останній день, додаючи шару інтриги серед спостерігачів за ринком.

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За матеріалами CoinGape, CoinMarketMap