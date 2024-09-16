Ціна Біткоїна та Ethereum падає: що відбувається на крипторинку

Ціни на криптовалюту на початку тижня викликали серйозне занепокоєння на ринку, вийшовши на ведмежу траєкторію

Станом на ранок понеділка глобальна ринкова капіталізація криптовалюти впала на 2,68% і досягла $2,05 трлн. Попри це загальний обсяг ринку зріс на 58,5% — до $57,34 млрд. Однак ціни на криптовалюту викликали хвилю занепокоєння серед трейдерів та інвесторів у всьому світі, зокрема вартість найбільших цифрових активів.

Так, на момент написання новини графік ціни Біткоїна (BTC) продемонстрував за добу падіння вартості на 2,13%, наразі перша криптовалюта торгується по $58 913. Денний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $58 144 і $60 382 відповідно. Ринкова капіталізація Біткоїна склала $1,16 трлн.

Цей спад відбувається попри надходження $403,81 млн у спотові біткоїн-ETF минулого тижня. Тим часом домінування флагманської криптовалюти зросло на 0,35% — до $51,74 млрд. Інтригує те, що дані Whale Alert висвітлюють величезні накопичення BTC за вихідні, це дає надію на майбутні рухи активу.

Читайте також: Неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0

Ціна другої за величиною криптовалюти Ethereum (ETH) продемонструвала значний відкат, впавши майже на 4,67% за останню добу — до $2310 на момент написання новини. Внутрішньоденний мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $2254 і $2424 відповідно.

Зниження вартості Ethereum відповідає щотижневому відтоку $12,92 млн спотових ETH-ETF. Ринкова капіталізація Ethereum склала $277,98 млрд. Китові демпінги ETH на Coinbase стали помітним явищем за останні 24 години, що відображає ведмежі настрої щодо цього активу сьогодні.

Вас може зацікавити: Ціна Ethereum може знову злетіти до $4000: за яких умов

Інші криптовалюти

Ціна криптовалюти SOL впала на 4,23% — до $131,28 Її 24-годинний мінімум і максимум були зафіксовані на рівні $129,38 і $137,59 відповідно. Ринкова капіталізація Solana склала $61,5 млрд.

Тим часом ціна XRP знизилася майже на 3% за останній день і зараз торгується на рівні $0,5719. Денний мінімум і максимум монети склали $0,5607 і $0,5903 відповідно. Сьогодні ринкова капіталізація XRP склала $31,91 млрд. Дані Whale Alert висвітлюють падіння XRP і накопичення китів у руках за останній день, викликаючи невизначені настрої на ринку щодо майбутніх рухів цін.

Dogecoin (DOGE) впав також майже на 3% і зараз торгується на рівні $0,1026. Водночас ціна Shiba Inu (SHIB) впала на 3,15% до $0,0000134 за минулу добу. Навіть ціни на PEPE, WIF і FLOKI сьогодні впали на 5-7%.

Нагадаємо, аналітики звертають увагу на важливі технічні рівні, які можуть визначити короткострокову траєкторію руху Ethereum (ETH).

Вам може бути це цікаво:

Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют

Криптовалютні форки: Що це таке та як вони працюють

Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах

За матеріалами CoinGape, CoinMarketMap