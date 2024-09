Аналітики виявили важливий критичний рівень ціни Ethereum

Аналітики звертають увагу на важливі технічні рівні, які можуть визначити короткострокову траєкторію руху Ethereum (ETH)

Після значного падіння, яке поставило під сумнів довіру інвесторів, ETH трохи відновився і зараз торгується на рівні $2 347. При цьому 200-тижнева ковзна середня та річне відкриття є важливими технічними індикаторами, які вказують на те, що наступний крок ETH може бути вирішальним.

$ETH 1W

Probably the most important area for ETH here

– 200W MA

– Yearly Open

Some initial reclaims would be needed from BTC to see a face melting bounce from here imo but possible with cooler than expected CPI/PPI prints later this week pic.twitter.com/bb1M9R64RO

— Skew Δ (@52kskew) September 9, 2024