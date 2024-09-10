Аналітики виявили важливий критичний рівень ціни Ethereum

Аналітики звертають увагу на важливі технічні рівні, які можуть визначити короткострокову траєкторію руху Ethereum (ETH)

Після значного падіння, яке поставило під сумнів довіру інвесторів, ETH трохи відновився і зараз торгується на рівні $2 347. При цьому 200-тижнева ковзна середня та річне відкриття є важливими технічними індикаторами, які вказують на те, що наступний крок ETH може бути вирішальним.

$ETH 1W

Probably the most important area for ETH here

– 200W MA

– Yearly Open Some initial reclaims would be needed from BTC to see a face melting bounce from here imo but possible with cooler than expected CPI/PPI prints later this week pic.twitter.com/bb1M9R64RO — Skew Δ (@52kskew) September 9, 2024

Багато трейдерів розглядають 200-денну ЅМА як останню лінію оборони перед тим, як почнеться більш значний тиск на ринок. Це важливий довгостроковий рівень підтримки. Ця ковзна середня постійно надавала надійну підтримку під час ринкових спадів в минулому. Імпульс, необхідний для того, щоб Ethereum змінив свій недавній спадний тренд, може бути згенерований відскоком від цього рівня, що покладе початок ралі.

Рівень річної ціни відкриття додає йому значущості. На цей час ETH кружляє навколо цієї позначки, яка, залежно від напрямку ринку, історично пропонувала вирішальну підтримку або опір. Цей рівень слугує орієнтиром або точкою відліку для трейдерів та інвесторів, щоб оцінити поведінку активу протягом року.

Він часто використовується в технічному аналізі для порівняння руху цін активу, розрахунку річної прибутковості та визначення рівнів підтримки або опору відносно ціни відкриття. Коливання ціни відносно цього рівня може вказувати на бичачі або ведмежі тенденції протягом року.

Відновлення річного відкриття та утримання 200-денної ковзної середньої може вказувати на значний ціновий відскок в найближчі тижні. Але ринок також очікує на загальні економічні сигнали, особливо на майбутні звіти по ІЦВ та ІСЦ.

Ризикові активи, такі як Ефіріум та Біткоїн, можуть різко зрости в ціні, якщо інфляційний звіт виявиться нижчим за очікування. Це може призвести до ралі, яке підштовхне Ethereum вище важливих рівнів опору, які становлять приблизно $2 500 і $2 750.

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За матеріалами U.Today