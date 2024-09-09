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3 події, які можуть вплинути на ринок криптовалют цього тижня

09.09.2024 16:00
Олеся Крамаренко
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Попереду насичений тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів з останньою порцією даних по інфляції перед рішенням Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок

3 події, які можуть вплинути на ринок криптовалют цього тижня

Фото: unsplash.com

Минулий тиждень був жорстоким для криптовалютних ринків, втрати продовжились і на вихідних.
Падінню фондових ринків не завадила і низка даних по зайнятості з США, тож «Slumptember» (термін, що описує різке падіння ринку акцій і криптовалют, яке спостерігається у вересні) виправдовує свою назву.

Цей тиждень буде насичений інфляційними даними та додатковими звітами про заявки на допомогу з безробіття.

Економічні події 9-13 вересня

У середу буде опублікований серпневий індекс споживчих цін (ІСЦ), який є одним з двох ключових показників інфляції, що використовуються центральним банком. Дані відображають цінові тенденції в економіці та формують споживчі витрати, тому за ними уважно стежать політики ФРС, оскільки вони впливають на рішення щодо відсоткової ставки.

У четвер буде опублікований серпневий звіт по індексу цін виробників (PPI), який відображає ціни на виробничі ресурси для виробників і переробників. Він також є попереднім індикатором інфляційного тиску, оскільки вимірює витрати на виробництво споживчих товарів, що робить його випереджальним індикатором для звіту по ІСЦ в наступному місяці.

У четвер також будуть опубліковані дані по первинних заявках на одержання допомоги по безробіттю, які дають ширшу картину ринку праці.

У п’ятницю будуть опубліковані попередні показники вересневого індексу споживчих настроїв Мічиганського інституту споживчих настроїв та індексу споживчих інфляційних очікувань. Ці звіти містять результати щомісячного дослідження рівня споживчих настроїв та поглядів на довгострокову інфляцію. Вони також використовуються як компонент розрахунку індексу інфляційних очікувань ФРС.

Після слабких економічних даних минулого тижня ринок оцінює ймовірність зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів на вересневому засіданні ФРС, і звіт по ІСЦ, ймовірно, відіграватиме важливу роль у цьому процесі.

Слабший, ніж очікувалось, звіт по ІСЦ може збільшити шанси на зниження ставки на 50 б.п. на засіданні 18 вересня. Інструмент CME Fed Watch наразі дає 31% ймовірності більшого зниження ставки.

Раніше ми писали про 5 головних наслідків зниження ставки ФРС США для ринку криптовалют.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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