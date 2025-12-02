XRP втратив понад $13 млрд капіталізації усього за добу

На тлі триваючого розпродажу на крипторинку XRP зазнав одного з найрізкіших падінь, втративши понад $13 млрд вартості за останню добу

Наприкінці торгової сесії у США 1 грудня (після 21:00 за київським часом) ринкова капіталізація XRP становила $120,88 млрд проти $134 млрд днем раніше. Падіння означає втрату $13,1 млрд та робить токен найбільшим аутсайдером серед топ-10 цифрових активів за ринковою капіталізацією.

Усього за добу XRP впав майже на 9%, а його ціна становила $2, нівелювавши більшу частину імпульсу, який актив намагався відновити минулого тижня. У тижневому вимірі XRP знизився на 10,4%.

XRP втрачає ключові рівні підтримки

На поточних рівнях XRP демонструє ведмежий настрій: його 50-денна проста ковзна середня (SMA) становить $2,36, а 200-денна — $2,65. Поточна ціна розташована на 13,6% нижче за коротшу середню та на 22,9% нижче за довшу.

Крім того, 14-денний індекс відносної сили (RSI) перебуває на рівні 45,8 у нейтральній зоні, вказуючи на консолідацію без негайного тиску перепроданості.

Розпродаж XRP є частиною ширшого падіння ринку, у межах якого великі активи на чолі з Біткоїном втратили мільярди за останню добу.

Частково зниження було спричинене історичним рухом на ринку держоблігацій Японії: вперше з 2008 року прибутковість 2-річних державних паперів перевищила позначку 1%, сигналізуючи про зростання очікувань підвищення ставки Банку Японії.

Фундаментальні фактори XRP

Структура ринку XRP ослабла попри сильні інституційні зрушення, зокрема значні припливи в спотові біржові фонди активу. Надходження у спотові ETF досягли майже $667 млн, здебільшого завдяки новому продукту TOXR від 21Shares, тоді як обсяги на біржах знизилися на 45% за останні 60 днів, що свідчить про тривале накопичення.

Великі власники також додали 150 млн XRP із 25 листопада, підкреслюючи довгострокову впевненість. Проте ці підтримувальні потоки виявилися недостатніми, щоб стримати агресивну хвилю продажів на тлі широкого ослаблення ризикових активів. Масове закриття деривативних позицій та великі угоди на споті прискорили падіння, залишивши актив вразливим до втрати підтримки на рівні $2.

Оскільки останнім часом XRP рухається в унісон із ширшим ринком, подальша реакція великих активів, зокрема Біткоїна, на теперішнє падіння, ймовірно, стане каталізатором наступного значного руху XRP.

