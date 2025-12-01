Крипторинок просів: Біткоїн знову упав нижче $86 000

Ринок криптовалют різко просів у понеділок, 1 грудня, надавши нового імпульсу масштабному розпродажу, який, здавалося, вже сповільнився

Біткоїн знизився більш ніж на 6% і опустився нижче за $86 000, тоді як Ethereum впав більш ніж на 7% — до близько $2 800. Більшість монет рухалися за тим самим сценарієм, зокрема Solana втратила 7,8%.

Крипторинок залишається нестабільним після кількатижневого розпродажу, який почався тоді, коли близько $19 млрд маржинальних ставок були ліквідовані на початку жовтня — лише через кілька днів після того, як Біткоїн оновив історичний максимум у $126 251. У листопаді перша криптовалюта втратила 16,7% вартості, але послаблення тиску продажів дозволило їй частково відновити позиції минулого тижня, піднявшись вище за $90 000.

Після нового раунду розпродажів трейдери готуються до ще глибших падінь.

«Грудень починається в режимі уникнення ризику, — сказав Шон МакНалті, керівник напрямку деривативів APAC у FalconX. — Найбільше нас турбує мізерний приплив коштів у біржові фонди на Біткоїн та факт, що ніхто не поспішає «ловити дно». Ми вважаємо, що структурні проблеми триватимуть і цього місяця. Рівень $80 000 для Біткоїна зараз виглядає ключовою підтримкою».

Генеральний директор Strategy Inc. Фонга Ле сказав, що компанія, яка активно купує Біткоїн, може продати актив, якщо її mNAV — співвідношення між вартістю бізнесу та запасами Біткоїна — стане негативним.

«Ми можемо продати Біткоїн і зробимо це, якщо нам доведеться покривати дивіденди за умови, що mNAV опуститься нижче ніж 1×, — сказав він. — Але це буде крайнім варіантом».

Після того Strategy, яка має запас Біткоїна приблизно на $56 млрд, повідомила, що її mNAV знизився до 1,19.

Минулого тижня S&P Global Ratings знизило оцінку стабільності USDT, найбільшого стейблкоїна у світі, до найнижчого рівня. Агентство попередило, що падіння вартості Біткоїна може зробити токен недозабезпеченим. Додаткову невизначеність спричинило й попередження Народного банку Китаю щодо ризиків віртуальних валют, включно зі стейблкоїнами, та заклик посилити координацію державних органів для боротьби з незаконною діяльністю.

Джефф Ко, головний аналітик CoinEx, зазначив, що «низка негативних новин за вихідні, включно зі зниженням рейтингу USDT та попередженням від Народного банку Китаю, знову посилила тиск на крипторинок».

Цей тиждень має дати важливе уявлення про економічний імпульс у США, оскільки регулятори оцінюють траєкторію процентних ставок напередодні 2026 року. Дані, ймовірно, вплинуть на очікування щодо того, чи продовжить Федеральна резервна система цикл зниження ставок. Президент США Дональд Трамп сказав, що вже визначився з кандидатом на посаду наступного голови ФРС, раніше давши зрозуміти, що очікує від номінанта зниження ставок.

