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Інфляція Ethereum досягла катастрофічних значень

03.09.2024 18:30
Олеся Крамаренко
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Ethereum досягає небажаних значень інфляції, що може спричинити реальні проблеми для другої за величиною криптовалюти на ринку

Інфляція Ethereum досягла катастрофічних значень

Фото: pexels.com

Занепокоєння щодо потенційного інфляційного тиску викликали значні проблеми Ethereum, оскільки активність мережі знижується, а емісія залишається незмінною. З огляду на рух цін та метрики мережі, графіки демонструють тривожну картину поточної ситуації з Ethereum. Актив втрачає позиції і йому важко втриматись на рівнях підтримки.

Ведмежий тренд очевидний у чіткій структурі графіку, що складається з нижчих максимумів і нижчих мінімумів. На цей час ETH знаходиться на критично важливому рівні підтримки близько $2 500, і якщо ця підтримка буде пробита, можуть виникнути додаткові втрати.

Згідно з останніми ціновими діями, Ethereum, схоже, перебуває в нестабільній ситуації та може впасти ще більше, якщо тиск з боку продавців посилиться. Згідно з Індексом відносної сили, Ethereum наближається до території перепроданості, що може викликати короткочасне зростання ціни.

Однак будь-який висхідний рух без потужного каталізатора буде тривати недовго.

Хоча темпи спалювання ETH залишаються незмінними, нові ETH випускаються зі швидкістю близько 946 тис ETH на рік. Якщо мережева активність — про що свідчить кількість спалених ETH — не зможе врахувати цю невідповідність між випуском і спаленням, це може призвести до зростання інфляційного тиску.

Згідно з графіком зростання пропозиції Ефіріуму, вона зростає зі швидкістю +0,73% на рік. Відсутність нових кейсів використання, які могли б стимулювати прийняття, подібно до буму, що спостерігався з NFT і DeFi у 2021 році, є основним фактором нинішньої стагнації криптовалютного ринку. Оскільки це зменшує дефляційний ефект, якого мав досягти механізм спалювання Ethereum, недостатнє використання мережі викликає серйозне занепокоєння.

Нагадаємо, що днями Ethereum сформував «Хрест смерті». Про те, що буде далі з ціною, ми писали вчора.

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За матеріалами U.Today 

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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