Скільки мемкоїнів зазнали невдачі у 2024 році: дослідження

Попри високий рівень невдач, майже 60% нових інвесторів вважають мемкоїни важливими для своїх портфелів

Нове дослідження Chainplay підкреслює приголомшливий 97% рівень невдач для проєктів мем-монет з 2024 року. Дані показують, що середня тривалість життя мемкоїнів становить лише один рік, тоді як типові криптовалютні проєкти тривають близько трьох років.

За даними AlphaQuest, інструменту для дослідження криптовалют, щомісяця в середньому помирає 2 020 проєктів мемкоїнів.

