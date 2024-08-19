Скільки мемкоїнів зазнали невдачі у 2024 році: дослідження

Попри високий рівень невдач, майже 60% нових інвесторів вважають мемкоїни важливими для своїх портфелів

Нове дослідження Chainplay підкреслює приголомшливий 97% рівень невдач для проєктів мем-монет з 2024 року. Дані показують, що середня тривалість життя мемкоїнів становить лише один рік, тоді як типові криптовалютні проєкти тривають близько трьох років.

За даними AlphaQuest, інструменту для дослідження криптовалют, щомісяця в середньому помирає 2 020 проєктів мемкоїнів.

🚨 State of Memecoin 2024: High Risk, High Reward 🚨 Memecoins: A rollercoaster of fortunes or a financial minefield? Our latest study of 30,000 projects unveils the shocking realities behind the hype. Key findings:

⚰️97% of memecoins have died since 2024

⏳Average lifespan:… pic.twitter.com/rOvHreXq8X — ChainPlay.GG (@Chainplaygg) August 6, 2024

Дослідження також підкреслює різний рівень смертності мем-монет на різних блокчейн-платформах. Base лідирує з показником смертності 66,91%, за нею слідують Solana — 54,03% та Ethereum — 36,59%.

На додаток до високого рівня збоїв, мемкоїни часто пов’язані зі зловмисною діяльністю — більш ніж половина (55,24%) з них класифікуються як шахрайські.

Попри ризики, ці криптовалюти залишаються привабливими для інвесторів, особливо для тих, хто шукає швидкого прибутку. Дослідження показує, що майже 60% інвесторів у цей клас активів розглядають їх як короткострокові інвестиції.

Результати дослідження також свідчать про те, що ці монети стали значною частиною багатьох криптопортфелів: дві третини криптоінвесторів колись інвестували в них.

Ставлення інвесторів до мемкоїнів

Ставлення інвесторів до мемкоїнів суттєво різниться залежно від їхнього досвіду. Хоча 54% всіх інвесторів у ці активи не вважають їх важливими для своїх портфелів, майже 58% нових інвесторів — тих, хто працює менш як шість місяців, — вважають їх надзвичайно важливими.

На противагу цьому, лише третина інвесторів з досвідом понад рік розглядають їх як обов’язкові активи, що свідчить про те, що збільшення досвіду призводить до більшої обережності.

Подібну обережність демонструють і засоби масової інформації. Дослідження показало, що лише 13,77% новин про мемкоїни є позитивними, що свідчить про переважання обережного ставлення до них.

Дослідження Chainplay також підкреслює важливість ретельного вивчення цих активів, особливо з огляду на високу поширеність шахрайства.

Раніше ми писали про мертві криптовалюти — монети, забуті цим світом.

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За матеріалами cryptopotato.com