Як дорого жити у США та Польщі: ключові показники

Фінансист і засновник iPlan.ua Любомир Остапів порівняв вартість життя у Вілмінгтоні (США) та Вроцлаві (Польща), зосередившись на витратах і повсякденному комфорті для родини

Житло та інтернет

Попри поширену думку, оренда житла у США не завжди суттєво вища. За словами аналітика, комфортний будинок у хорошому районі Вілмінгтона коштує $2 300, а у Вроцлаві — на схожому рівні, з дещо ширшим вибором квартир за нижчими цінами. Утім, інтернет у Польщі вдвічі дешевший — $30 проти $70 у США.

Медицина

Американська система охорони здоров’я фактично не має безплатного покриття. Родина Остапіва платила за страховку $500 щомісяця, ще $1 000 покривалася субсидією. У Польщі приватне медстрахування обходиться в $150–200.

Транспорт

У США дешевше утримувати автомобіль, але майже неможливо обійтися без власної автівки — особливо в передмісті. У Польщі громадський транспорт доступний і зручний, що суттєво економить бюджет і час.

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Харчування та ресторани

Родинна вечеря у ресторані обійдеться у Вілмінгтоні в $85 без податків і чайових, у Вроцлаві — близько $55. У США додатково слід враховувати 9% податку та обов’язкові 20% чайових. У Польщі — 10% за бажання. Продукти в Америці якісні, але хороші пропозиції слід шукати поза супермаркетами — зокрема у фермерів.

Одяг

Одяг у Делавері часто дешевший завдяки податковим пільгам. Приміром, брендові джинси можуть коштувати вдвічі менше, ніж у Польщі. Водночас і у Вроцлаві можна знайти доступні та якісні речі.

Освіта

Обидві країни пропонують безплатну освіту, але в США хороші державні школи можуть бути лише в окремих районах. Приватне навчання — значно дорожче, ніж у Польщі.

На думку Остапіва, США — країна з великим платоспроможним ринком і можливостями для бізнесу чи кар’єри. Але через високі витрати та податки життя там нагадує «бігову доріжку». Для тих, хто не планує корпоративну кар’єру або масштабування бізнесу, Польща може виявитися комфортнішою і фінансово передбачуванішою альтернативою.

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За матеріалами mc.today.