Де в ЄС українці можуть отримати безкоштовне житло у 2025

Понад 5 мільйонів українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, часто стикаються з питанням: де і як отримати житло в Європі? У більшості країн ЄС можливості для розміщення обмежені, а політика поступово змінюється — особливо щодо тривалого перебування

Про це йдеться у матеріалі VisitUkraine.

Польща

З 1 листопада 2025 року безкоштовне проживання у центрах колективного розміщення буде доступне лише для вразливих категорій: дітей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей тощо. Інші переселенці зможуть залишатися там лише за оплату. Альтернативні варіанти: програма «40+» (компенсація тим, хто прихистив біженців), соціальне житло, оренда, підтримка від НУО (неурядова організація — наприклад, Червоний Хрест, «Карітас», «Save the Children», місцеві ініціативи) або житло від роботодавців.

Німеччина

Після реєстрації в центрі прийому українці отримують тимчасове житло, медичну та юридичну допомогу. Статус тимчасового захисту дає змогу подати заявку на соціальне житло, але пріоритет мають вразливі групи. Для отримання допомоги потрібні документи про статус біженця та доходи.

Чехія

Перші 150 днів проживання зазвичай безкоштовні. Далі — платно, окрім вразливих категорій. Житло можуть надати у гуртожитках, готелях чи приватних оселях, якщо господарі отримують державну компенсацію.

Нідерланди

Житло надають через муніципалітети та COA (Центральний орган з прийому шукачів притулку) — це притулки в готелях, спортзалах або приватних домівках. З 1 жовтня 2025 року вартість проживання в притулках зросте до 244,22 євро на місяць (раніше — 105 євро).

Португалія

Житлом опікуються SEF, ISS та благодійні фонди. Біженців розміщують у готелях, центрах або приватних помешканнях. Значну роль відіграють НУО.

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Словаччина

Проживання організовують у притулках, гуртожитках або готелях, часто з можливістю базового харчування. Допомогу з розміщенням координують місцева влада та волонтери.

Австрія

Держава надає притулки через систему Grundversorgung (відповідальне Федеральне міністерство внутрішніх справ і Федеральне агентство з питань опіки та підтримки (BBU)). Людей розміщують у спеціальних притулках, гуртожитках або орендованих державою квартирах. У разі самостійної оренди можлива часткова компенсація вартості житла.

Франція

Житло забезпечують OFII та місцеві префектури. Це можуть бути центри прийому або тимчасове проживання в готелях. Держава заохочує розміщення в приватному секторі через асоціації.

Італія та Іспанія

Державне забезпечення обмежене, але активно працюють НУО, місцеві громади та церковні організації. У пріоритеті — сім’ї з дітьми, вагітні, особи з інвалідністю.

На що звернути увагу?

Більшість країн ЄС надають житло лише на короткий термін або обмеженим категоріям. Важливо враховувати вимоги щодо статусу захисту, документів, рівня доходів і регіональних особливостей.

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