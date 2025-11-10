close-btn
Приймай оплати. Плати менше. Вигравай 50 000 грн разом з àбанком

10.11.2025 12:00

àбанк запустив акцію для підприємців, які користуються сервісом Tap to phone. Тепер приймати оплати картками стало не лише просто, а й вигідно: три місяці знижених тарифів і три шанси отримати грошовий приз. Кожна оплата — це можливість стати переможцем!

З 1 жовтня по 31 грудня 2025 року діють спеціальні умови для бізнесу:

  • Тариф лише 1% на оплати картками українських банків;
  • Розіграш 50 000 грн щомісяця серед користувачів Tap to phone.

Щоб взяти участь у розіграші:

Забезпеч обіг від 1 000 грн на місяць — і ти автоматично серед учасників. Три місяці — три переможці.

Прямі ефіри розіграшів:

  • 04.11.2025 • 03.12.2025 • 06.01.2026.

«Ми створюємо сервіси, які роблять бізнес гнучким».

Tap to phone — це зручний термінал для бізнесу, а розіграш — приємна подяка від нас», — зазначає Олександр Ніколенко, керівник напрямку МСБ àбанку.

Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік

Підключити Tap to phone можна за кілька хвилин:

  1. Відкрий застосунок àbank24;
  2. Обери картку «Блакитна»;
  3. Перейди в розділ «Послуги бізнесу» → «Еквайринг» → «Додати магазин/сайт»;
  4. Підтвердь заявку — і почни приймати оплати вже сьогодні.

Приймай оплати смартфоном, отримуй найнижчий тариф і шанс виграти 50 000 грн!

Tap to phone від àбанку — твій бізнес завжди під рукою.

