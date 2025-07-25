Біткоїн впав нижче $114,8 тис. через розпродаж кита: що це означає для ринку

У п’ятницю, 25 липня 2025 року, Біткоїн (BTC) у моменті опустився нижче позначки $114,8 тис., втративши на 3,01%, однак швидко скоригувався на рівні вище $116,5 тис. Тиск на ринок посилюється через масштабні транзакції так званих китів, які, за словами криптоаналітика Crypto Patel, можуть свідчити про потенційний «великий розподіл активів»

За даними Arkham, один з давніх власників Біткоїна (OG), який контролює 80 009 BTC (близько $9,6 млрд), систематично переказує великі суми через компанію Galaxy Digital.

Хронологія транзакцій кита

Масові перекази розпочалися 15 липня, коли кит надіслав 9 000 BTC ($1,06 млрд) до Galaxy Digital, а згодом ще 7 843 BTC ($927 млн). Загалом того дня через Galaxy було передано 16 843 BTC на суму $2 млрд.

Galaxy Digital одразу почала переказувати отриманий Біткоїн на біржі: зокрема, 2 000 BTC ($236 млн) було надіслано на Binance і Bybit.

Того ж дня, 15 липня, додатково було переказано ще 40 009 BTC ($4,68 млрд) до Galaxy Digital.

17 липня кит передав ще 40 192 BTC ($4,77 млрд) на нову адресу гаманця (bc1qs4), а вже 18 липня ця сума була повністю переміщена до Galaxy Digital.

Кульмінацією стало переказування 30 109 BTC — приблизно $3,5 млрд — на біржі та інші гаманці лише за останні 24 години.

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Продажі кита відбуваються на особливо чутливому етапі для ринку Біткоїна, коли дедалі більше ранніх власників активізуються. Окрім описаного розподілу, нещодавно були активовані й інші «сплячі» гаманці, зокрема один, який не використовувався понад 14 років та містив BTC на суму $468 млн.

Зараз значний тиск на криптосферу здійснюють також макроекономічні процеси. Трейдери уважно стежать за засіданням Федеральної резервної системи, яке заплановано на 30 липня. Очікується, що ФРС збереже чинні процентні ставки, але ринки зосереджують увагу на сигналах щодо подальшої монетарної політики.

Цього ж тижня, напередодні засідання ФРС, крипторадник Білого дому Бо Гайнс повідомив, що Робоча група президента з цифрових активів завершила підготовку довгоочікуваного звіту з криптополітики, який був передбачений січневим указом. Документ буде оприлюднений 30 липня.

Очікується, що у звіті буде зазначено обсяг конфіскованого Біткоїна, який зберігається у власності уряду США, а також запропоновано стратегії управління цими резервами. Крім того, Робоча група представить пропозиції щодо комплексної регуляторної рамки для цифрових активів.

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За матеріалам finbold.com.