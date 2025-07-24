Ціна XRP різко впала на 10%: причини

Власники XRP відчувають наслідки болісної корекції: монета різко знизилася у ціні, втративши частину липневого зростання. Причин обвалу декілька, зокрема, це фіксація прибутку інвесторами, раптовий регуляторний удар та зміна настроїв

На момент публікації XRP торгується по $3,1 — падіння на 10,2% за останню добу. Під час найбільшого провалу ціна сягала $2,99, тимчасово пробивши психологічну позначку $3, перш ніж відновити її як рівень підтримки.

Різке зниження сталося після нещодавнього ралі XRP, під час якого токен виріс більш ніж на 42% за місяць. Зростання підтримувалося позитивними настроями на ринку альткоїнів і повторним тестом зони опору $3,65, що відбувся 18 липня.

Однак імпульс стрімко змінився. Було ліквідовано довгі позиції на понад $105 млн, що спричинило ланцюгову реакцію продажів на біржах. Ситуацію погіршив додатковий тиск із боку біржі Upbit, яка випустила у обіг 75 мільйонів XRP, значно збільшивши пропозицію на ринку. Одночасно з цим посилення позицій Біткоїна знизило інтерес до альткоїнів: домінування BTC зростає, а спекулятивний капітал, який раніше вливався в XRP, тепер повертається до провідної монети.

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Аналіз ціни XRP

Технічна картина теж не втішна: на годинному графіку з’явився патерн death cross — 50-денна експоненційна середня ковзна (EMA) опустилася нижче за 100-денну, що зазвичай свідчить про слабкість у короткостроковій перспективі.

Ситуацію ще більше погіршила несподівана регуляторна новина: 22 липня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) різко змінила позицію щодо перетворення фонду Bitwise 10 Crypto Index Fund на ETF. Продукт, до якого мав увійти XRP, напередодні отримав попереднє схвалення від Департаменту торгівлі та ринків SEC, однак пізніше регулятор скасував це рішення, підірвавши довіру інвесторів.

У результаті капіталізація XRP впала зі $205 млрд до $184 млрд, короткочасно опустившись до $177 млрд, перш ніж частково стабілізуватися.

Поки що відскок від рівня $3 дає бикам певний перепочинок, однак технічні сигнали залишаються тривожними, а невизначеність з боку регуляторів і далі створює ризики для ринку.

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За матеріалами finbold.com.