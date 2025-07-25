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Mission Possible запускає новий акселератор: 9 стартапів, 24 фаундери

25.07.2025 19:00
Ольга Деркач

Український акселератор Mission Possible оголосив старт нової, вже третьої за рахунком когорти. У програму потрапили дев’ять команд — загалом 24 засновники та засновниці, які працюватимуть над рішеннями у сферах кібербезпеки, HR, self-care, оптимізації бізнесу, підтримки ментального здоров’я та розвитку інструментів на базі штучного інтелекту (ШІ) для різних індустрій

Mission Possible запускає новий акселератор: 9 стартапів, 24 фаундери

Mission Possible запускає новий акселератор: 9 стартапів, 24 фаундери Фото: freepik.com

Як повідомили AIN в Mission Possible, програма триватиме п’ять місяців і передбачає інтенсивну роботу у форматі дев’яти спринтів. За словами CEO проєкту Маргарити Велебник, цього разу особливий акцент зроблено на швидких ітераціях і постійному зворотному зв’язку. Стартапи поділили на два напрями — B2B і B2C — залежно від бізнес-моделі. Кожна команда отримує підтримку досвідчених менторів, які вже запускали та масштабували власні технологічні бізнеси.

Що отримують учасники програми:

  • доступ до спільноти з понад 100 лідерів технологічного ринку;
  • менторську підтримку на понад 300 годин;
  • щотижневі сніданки з підприємцями;
  • навчання від Saïd Business School (Оксфордський університет);
  • грант $25 000;
  • демодень із запрошеними інвесторами;
  • доступ до офісу у центрі Києва.

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Партнерами програми виступають Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, UVentures, LIFT99 Kyiv Hub, Центр інновацій та підприємництва INNOV8 і Saïd Business School.

Хто увійшов до третьої когорти:

  • BodyOS — платформа для користувачів фітнес-гаджетів, яка аналізує дані про здоров’я й пропонує персоналізовані рекомендації для покращення самопочуття.
  • careeo.tech — AI-рішення для попереднього відбору кандидатів, що автоматизує інтерв’ю й економить час рекрутерів.
  • CompAlign — сервіс для малого та середнього бізнесу, який спрощує відповідність вимогам у сфері кібербезпеки, генеруючи документацію та чек-листи.
  • Gigger — маркетплейс для фрілансерів, де вони можуть знаходити афілійованих партнерів для просування своїх послуг.
  • Nameles_ — інструмент для людей із ментальними блоками чи втомою, що допомагає ідентифікувати причини застою й формує персональні шляхи для подальшого руху.
  • OKboard — рішення для бізнесу, яке допомагає будувати OKR-систему цілей і прозоро відстежувати прогрес команди.
  • POLE — AI-платформа для письменників і письменниць, яка допомагає пройти шлях від чернетки до публікації книги.
  • RnK AI (Instructor Chatbot) — внутрішній помічник для команд, який оперативно знаходить інформацію в межах компанії та сприяє ухваленню рішень.
  • Swishy — відео-платформа для шопінгу з підбором речей на основі зовнішності: користувач бачить огляди від людей зі схожою фігурою, кольором шкіри чи волосся, що допомагає приймати більш персоналізовані рішення.

З моменту заснування Mission Possible підтримав уже 34 стартапи, які загалом залучили понад $1,2 млн інвестицій та грантових коштів.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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