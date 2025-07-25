Mission Possible запускає новий акселератор: 9 стартапів, 24 фаундери

Український акселератор Mission Possible оголосив старт нової, вже третьої за рахунком когорти. У програму потрапили дев’ять команд — загалом 24 засновники та засновниці, які працюватимуть над рішеннями у сферах кібербезпеки, HR, self-care, оптимізації бізнесу, підтримки ментального здоров’я та розвитку інструментів на базі штучного інтелекту (ШІ) для різних індустрій

Як повідомили AIN в Mission Possible, програма триватиме п’ять місяців і передбачає інтенсивну роботу у форматі дев’яти спринтів. За словами CEO проєкту Маргарити Велебник, цього разу особливий акцент зроблено на швидких ітераціях і постійному зворотному зв’язку. Стартапи поділили на два напрями — B2B і B2C — залежно від бізнес-моделі. Кожна команда отримує підтримку досвідчених менторів, які вже запускали та масштабували власні технологічні бізнеси.

Що отримують учасники програми:

доступ до спільноти з понад 100 лідерів технологічного ринку;

менторську підтримку на понад 300 годин;

щотижневі сніданки з підприємцями;

навчання від Saïd Business School (Оксфордський університет);

грант $25 000;

демодень із запрошеними інвесторами;

доступ до офісу у центрі Києва.

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Партнерами програми виступають Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, UVentures, LIFT99 Kyiv Hub, Центр інновацій та підприємництва INNOV8 і Saïd Business School.

Хто увійшов до третьої когорти:

BodyOS — платформа для користувачів фітнес-гаджетів, яка аналізує дані про здоров’я й пропонує персоналізовані рекомендації для покращення самопочуття.

BodyOS — платформа для користувачів фітнес-гаджетів, яка аналізує дані про здоров’я й пропонує персоналізовані рекомендації для покращення самопочуття. careeo.tech — AI-рішення для попереднього відбору кандидатів, що автоматизує інтерв’ю й економить час рекрутерів.

careeo.tech — AI-рішення для попереднього відбору кандидатів, що автоматизує інтерв’ю й економить час рекрутерів. CompAlign — сервіс для малого та середнього бізнесу, який спрощує відповідність вимогам у сфері кібербезпеки, генеруючи документацію та чек-листи.

CompAlign — сервіс для малого та середнього бізнесу, який спрощує відповідність вимогам у сфері кібербезпеки, генеруючи документацію та чек-листи. Gigger — маркетплейс для фрілансерів, де вони можуть знаходити афілійованих партнерів для просування своїх послуг.

Gigger — маркетплейс для фрілансерів, де вони можуть знаходити афілійованих партнерів для просування своїх послуг. Nameles_ — інструмент для людей із ментальними блоками чи втомою, що допомагає ідентифікувати причини застою й формує персональні шляхи для подальшого руху.

Nameles_ — інструмент для людей із ментальними блоками чи втомою, що допомагає ідентифікувати причини застою й формує персональні шляхи для подальшого руху. OKboard — рішення для бізнесу, яке допомагає будувати OKR-систему цілей і прозоро відстежувати прогрес команди.

OKboard — рішення для бізнесу, яке допомагає будувати OKR-систему цілей і прозоро відстежувати прогрес команди. POLE — AI-платформа для письменників і письменниць, яка допомагає пройти шлях від чернетки до публікації книги.

POLE — AI-платформа для письменників і письменниць, яка допомагає пройти шлях від чернетки до публікації книги. RnK AI (Instructor Chatbot) — внутрішній помічник для команд, який оперативно знаходить інформацію в межах компанії та сприяє ухваленню рішень.

RnK AI (Instructor Chatbot) — внутрішній помічник для команд, який оперативно знаходить інформацію в межах компанії та сприяє ухваленню рішень. Swishy — відео-платформа для шопінгу з підбором речей на основі зовнішності: користувач бачить огляди від людей зі схожою фігурою, кольором шкіри чи волосся, що допомагає приймати більш персоналізовані рішення.

З моменту заснування Mission Possible підтримав уже 34 стартапи, які загалом залучили понад $1,2 млн інвестицій та грантових коштів.

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