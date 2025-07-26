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Ethereum-ETF від BlackRock став третім фондом, який досяг $10 млрд за рік

26.07.2025 13:00
Ольга Деркач

Спотовий біржовий фонд (ETF) на Ethereum від BlackRock стрімко нарощує обсяги активів на тлі зростання ціни ETH

Ethereum-ETF від BlackRock став третім фондом, який досяг $10 млрд за рік

Ethereum-ETF від BlackRock став третім фондом, який досяг $10 млрд за рік Фото: pexels.com

Фонд BlackRock iShares Ethereum Trust (ETHA) досяг $10,5 млрд активів під управлінням завдяки значному припливу капіталу.

Як зазначив аналітик Bloomberg з ETF Ерік Бальчунас, фонд перетнув позначку $10 млрд точно за рік — і став третім ETF в історії, якому це вдалося.

«Вражає, що фонд подвоїв обсяг активів із $5 до $10 млрд лише за десять днів», — прокоментував він.

Перші два місця за швидкістю зростання до $10 млрд також належать криптофондам: iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock та Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC).

24 липня фонд ETHA не отримав нових інвестицій, але фонд FETH від Fidelity зафіксував рекордний приплив у $210 млн. Це найбільший денний приплив капіталу в історії цього менеджера, зауважив експерт галузі Нейт Джерачі.

Загальний денний приплив у всі спотові Ethereum-ETF у США сягнув $231 млн — це вже не перший торговий день поспіль без жодного відтоку. Востаннє загальний відтік коштів із дев’яти фондів фіксували 2 липня, і тоді він становив лише $1,9 млн.

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За останні сім торгових днів фонди залучили понад $3 млрд, що становить приблизно третину загального припливу з моменту запуску в липні 2024 року.

Джерачі також звернув увагу, що Ethereum-ETF щоденно випереджали біткоїн-фонди за обсягом нових інвестицій протягом шести останніх торгових сесій: $2,4 млрд проти $830 млн відповідно.

«Це помітна різниця, за якою варто стежити», — наголосив експерт.

За оцінками Bitwise, з середини травня ETP-фонди та корпоративні скарбниці сукупно придбали близько 2,8 млн ETH.

Постійний тиск з боку покупців допоміг ETH уникнути звичного падіння ціни слідом за Біткоїном.

«Ми оптимістично налаштовані щодо відновлення Біткоїна та альткоїнів після цього спаду — на тлі закриття опціонів і припливів до Ethereum-ETF», — заявив Нік Рак, директор LVRG Research.

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Джерело: Crypto Potato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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