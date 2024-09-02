Ethereum формує «Хрест смерті»: що буде далі з ціною

Формування «Хреста смерті» сигналізує про потенційне падіння Ethereum

Минулого тижня Ethereum продемонстрував значний ведмежий сигнал, коли ціна завершила відкат до нижньої межі багатомісячного клину. 100-денна ковзна середня також перетнула нижню межу 200-денної ковзної середньої, сформувавши добре відомий «Хрест смерті».

Технічний аналіз. Денний графік

Протягом останніх кількох тижнів Ethereum демонстрував яскраво виражений ведмежий тренд, викликаючи страх і невпевненість серед учасників ринку. Ціна завершила відкат до нижньої межі багатомісячного клину, поклавши початок значному зниженню.

Цей ведмежий імпульс ще більше посилюється формуванням «Хреста смерті», класичного ведмежого індикатора, де 100-денна ковзна середня перетнула рівень нижче 200-денної ковзної середньої.

Цей розвиток подій призвів до формування ведмежого настрою на ринку, що спричинило панічні продажі й збільшило ймовірність продовження низхідного тренду до рівня підтримки $2,1 тис. в найближчій перспективі.

4-годинний графік

На 4-годинному графіку ETH зіткнувся з рішучим відхиленням від критичної зони опору між рівнями Фібоначчі 0,5 ($2,6 тис.) та 0,618 ($2,7 тис.). Це призвело до різкого зниження, яке пробило нижню межу корекційного висхідного клину.

Пробій сигналізує про панівний ведмежий тренд, коли продавці стимулюють зниження цін. Нещодавно актив спробував відкотитися до зламаного клину, що свідчить про потенціал для подальшого продовження ведмежого тренду.

Наступна значна підтримка Ethereum лежить в районі рівня $2,1 тис., де попит може відновитися, щоб тимчасово зупинити низхідний тиск. Однак, поки цей рівень не буде протестований, очікується, що переважаючий ведмежий тренд збережеться, а поріг в $2,1 тис. буде основною метою в короткостроковій перспективі.

Ончейн-аналіз

Оскільки ціна ETH останнім часом переживає помітний спадний тренд, трейдери питають, чи перебуває ринок у фазі накопичення або розподілу. Метрика Ethereum Exchange Reserve, яка відстежує кількість ETH на біржових гаманцях, дає цінну інформацію щодо цього питання. Монети на торгових платформах часто розглядаються як проксі-пропозиція, оскільки їх можна швидко продати.

У період з червня по серпень цей показник мав тенденцію до зростання, що свідчило про фазу розподілу, яка сприяла ведмежому тренду. Після нещодавнього «хреста смерті» показник біржових резервів знову різко зростає. Це свідчить про те, що може розгортатися ще одна фаза розподілу.

Оскільки запаси Ethereum на біржах продовжують зростати, ймовірність зниження попиту і, відповідно, подальшого падіння ціни також збільшується. Однак важливо враховувати стан ф’ючерсного ринку, оскільки він відіграє вирішальну роль у визначенні цінових дій і повинен бути ретельно проаналізований, перш ніж робити якісь остаточні висновки.

Про те, що таке ончейн-аналіз та як його використовувати, ми писали раніше.

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За матеріалами cryptopotato.com