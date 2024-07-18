Що таке біткоїн-банкомати та як ними користуватися

У цій статті ми розглянемо, що являє собою біткоїн-банкомат і як через нього можна здійснити переведення в готівку криптовалюти та навпаки

Кількість криптоматів у всьому світі знову перевищила рівень 39 тисяч одиниць. До історичного максимуму в 39 939 штук від 1 грудня 2022 року показнику залишається зовсім небагато.

Біткоїн-банкомати можна побачити біля спеціалізованих магазинів, продуктових магазинів, заправок, аеропортів, ресторанів, банків і торгових центрів. Щоб знайти один з найближчих криптоматів, користувачі можуть перевірити онлайн-карти, наприклад, цю, розміщену на сайті Bitcoin.

Що таке біткоїн-банкомат

Біткоїн-банкомат — це підключений до Інтернету автономний пристрій або кіоск, який дозволяє клієнтам купувати біткоїни та/або інші криптовалюти за внесену готівку. Ви навіть можете продати свої BTC, використовуючи деякі з цих апаратів.

Біткоїн-банкомат — це не те саме, що банкомат, який дозволяє клієнтам банку фізично знімати, вносити або переказувати кошти на свій банківський рахунок. Натомість криптомати здійснюють транзакції на основі блокчейну, які відправляють криптовалюту на цифровий гаманець користувача, часто за допомогою QR-коду.

Завдяки біткоїн-банкоматам користувачі можуть легко та зручно користуватися криптовалютами без необхідності проходити складні процедури реєстрації на біржах.

Які бувають біткоїн-банкомати (криптомати)

Станом на 2024 рік є два основних типи біткоїн-банкоматів: односторонні та двосторонні.

Односторонні (Single-function) криптомати:

Тільки на купівлю: Ці машини дозволяють користувачам купувати біткоїни, але не підтримують продаж біткоїнів за готівку.

Тільки на продаж: Ці автомати рідкісні, але існують. Вони дозволяють користувачам продавати біткоїни за готівку.

Двосторонні (Bi-directional) криптомати:

Купівля та продаж: Ці банкомати підтримують як купівлю, так і продаж біткоїнів. Вони дозволяють користувачам купувати біткоїни за готівку та продавати їх за готівку.

Користувацький інтерфейс і метод транзакцій у кожного типу біткоїн-банкоматів різняться, але всі вони, як правило, вимагають від клієнтів виконати низку кроків для перевірки особи (наприклад, відсканувати посвідчення особи або ввести код з SMS) для виконання операції.

Постачальники біткоїн-банкоматів

Провайдери біткоїн-банкоматів — це компанії, які виробляють, встановлюють, а іноді й експлуатують біткоїн-банкомати. Ці компанії відповідають за апаратне та програмне забезпечення, яке використовується в криптоматах, гарантуючи, що вони безпечні, зручні для користувача та відповідають місцевому законодавству.

Деякі провайдери зосереджуються лише на виробництві криптоматів, тоді як інші можуть запропонувати комплексний пакет послуг. На ринку існує декілька популярних провайдерів біткоїн-банкоматів, які встановлюють та обслуговують ці пристрої. Ось деякі з найвідоміших:

Genesis Coin: Один з найбільших виробників біткоїн-банкоматів у світі. Відомий своїми надійними та зручними в користуванні пристроями. Пропонує як односторонні, так і двосторонні моделі.

Один з найбільших виробників біткоїн-банкоматів у світі. Відомий своїми надійними та зручними в користуванні пристроями. Пропонує як односторонні, так і двосторонні моделі. General Bytes: Чеська компанія, яка є одним з провідних постачальників біткоїн-банкоматів. Їхні пристрої підтримують широкий спектр криптовалют та пропонують різноманітні функції для користувачів.

Чеська компанія, яка є одним з провідних постачальників біткоїн-банкоматів. Їхні пристрої підтримують широкий спектр криптовалют та пропонують різноманітні функції для користувачів. BitAccess: Канадська компанія, що спеціалізується на виробництві біткоїн-банкоматів. Відомі своїми зручними у використанні пристроями, які пропонують як купівлю, так і продаж біткоїнів.

Канадська компанія, що спеціалізується на виробництві біткоїн-банкоматів. Відомі своїми зручними у використанні пристроями, які пропонують як купівлю, так і продаж біткоїнів. Coinsource: Американський провайдер, який активно розширює свою мережу біткоїн-банкоматів по всій території США. Відомий своєю орієнтованістю на клієнтів та високим рівнем обслуговування.

Американський провайдер, який активно розширює свою мережу біткоїн-банкоматів по всій території США. Відомий своєю орієнтованістю на клієнтів та високим рівнем обслуговування. Lamassu: Один з перших виробників біткоїн-банкоматів. Їхні пристрої відомі своєю надійністю та естетичним дизайном. Lamassu пропонує можливість купівлі та продажу криптовалют.

Один з перших виробників біткоїн-банкоматів. Їхні пристрої відомі своєю надійністю та естетичним дизайном. Lamassu пропонує можливість купівлі та продажу криптовалют. CoinFlip: Провайдер біткоїн-банкоматів, який швидко набирає популярність завдяки своїм прозорим та конкурентоспроможним тарифам. Пропонує як купівлю, так і продаж криптовалют.

Провайдер біткоїн-банкоматів, який швидко набирає популярність завдяки своїм прозорим та конкурентоспроможним тарифам. Пропонує як купівлю, так і продаж криптовалют. RockItCoin: Американський провайдер, що спеціалізується на встановленні та обслуговуванні біткоїн-банкоматів. Компанія пропонує підтримку різних криптовалют та високий рівень обслуговування клієнтів.

Ці провайдери забезпечують широкий вибір криптоматів, які відповідають різним потребам та вимогам користувачів, сприяючи поширенню криптовалют у повсякденному житті.

Як користуватися біткоїн-банкоматом

Користувач активує екран криптомата і вибирає, чи хоче купити або продати криптовалюту, а також вказує бажаний діапазон цін. Після цього, залежно від обраної операції, може знадобитися ідентифікація. Деякі біткоїн-банкомати вимагають підтвердити номер телефону, сфотографуватися та/або відсканувати видане державою посвідчення особи, наприклад, водійські права або паспорт, щоб запобігти шахрайству при здійсненні всіх транзакцій. Однак транзакції на невеликі суми, як правило, не потребують ідентифікації.

Звідси кроки будуть варіюватися залежно від потреб користувача.

При покупці: Для запису транзакції в блокчейні Біткоїна необхідні адреси криптогаманців. На цьому етапі користувач повинен надати адресу свого гаманця, відсканувавши QR-код, пов’язаний з обліковим записом. Далі користувач має вставити готівку в купюроприймач на потрібну суму біткоїнів. Криптомат обробляє транзакцію і зарахує біткоїни на біткоїн-гаманець, що може зайняти до 10 хвилин з урахуванням мережевого трафіку.

Під час продажу: Після проходження відповідного рівня ідентифікації користувач вводить точну суму, яку він хоче продати. Якщо цього не було зроблено на попередньому кроці, користувачеві може бути запропоновано ввести номер телефону, щоб отримати SMS-повідомлення.

Після того, як сума продажу буде остаточно визначена, друкується чек, що містить інструкції та QR-код. Відійшовши від криптомату, користувач має відправити свої біткоїни на вказаний код протягом певного часу за допомогою смартфону. Тут користувач отримує доступ до свого криптогаманця через обраний ним застосунок, сканує QR-код, натискає кнопку “Відправити” і авторизує транзакцію.

Криптотомат її обробляє, що може зайняти до 10 хвилин. Якщо користувач ввів номер телефону, він отримає SMS-повідомлення про готовність зняття коштів. З квитком на руках користувач повертається до автомата, але обирає “викупити квиток” замість “продати” в меню опцій. Як тільки користувач сканує QR-код, банкомат обробляє запит і видає суму продажу готівкою.

Що ще варто знати

Варто зазначити, що криптомати стягують відсоток на основі суми транзакції. Більшість операторів беруть 15-відсоткову комісію за купівлю біткоїнів і від 0 до 15 відсотків за продаж, згідно з даними картографічного сервісу криптовалютних кіосків Coin ATM Radar.

Для порівняння, та ж сама транзакція, здійснена на криптовалютній біржі, швидше за все, обійдеться в 1,5% комісії.

Також біткоїн-банкомати мають денний ліміт транзакцій. За даними Investopedia, цей діапазон зазвичай становить від $10 до $10 000, але залежить від оператора. Наприклад, CoinFlip має чотири рівні, найнижчий — від $20 до $900, а найвищий — від $8 005 до максимум $16 000 на день.

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Допоміжні джерела: builtin.com, bitcoin.com, investopedia.com