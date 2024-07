Популярні небанківські кредитні продукти для населення у 2024: огляд

Український ринок небанківського споживчого онлайн-кредитування швидко розвивається, разом із тим зростає попит на якісні кредитні продукти. У цій статті ми розглянемо різні пропозиції для українців

Небанківські кредитні послуги докорінно змінили спосіб доступу людей до фінансових ресурсів. Завдяки їм позичальники можуть отримати гроші буквально за декілька хвилин, не виходячи з дому — без паперової тяганини та зайвих проблем.

Наразі на українському ринку працює велика кількість небанківських фінустанов, і щоб розібратися в їхніх кредитних продуктах, пропонуємо огляд деяких із них.

Moneyveo

Це один із найпопулярніших брендів серед учасників ринку небанківського кредитування онлайн. Послугами компанії регулярно користується близько 1,34 млн людей. Наразі Moneyveo вже видала 7,6+ млн кредитів на суму 38+ млрд грн. Середній час реєстрації в сервісі — 8 хвилин, а час обробки системою заявки на кредит — до 2 хвилин.

Працює сервіс цілодобово, гроші надсилає миттєво, пропонує прозорі умови співпраці та гарантує надійний захист персональних даних, зокрема, у 2024 році Moneyveo черговий раз підтвердила сертифікат PCI DSS 3.2.1.

Кредити видаються також непрацевлаштованим позичальникам, студентам, пенсіонерам та навіть клієнтам з неідеальною кредитною історією. Розмір кредиту залежить від обраного вами продукту — Smart або Trend.

У рамках пропозиції «СМАРТ» клієнт може отримати від 500 до 27 000 грн. Строк кредитування – до 5 років (надається Дисконтний період кредитування від 1 до 65 днів, з можливістю його продовження). Комісії та інші платежі за кредитом — відсутні.

Зазначимо, що з 25 липня 2022 по 31 грудня 2024 року діє акція «Кредит Smart під 0,01%!». Отримати кошти в рамках цієї пропозиції може кожен користувач, який уперше звернувся до Moneyveo.

Для продукту Trend діють дещо інші умови, зокрема, сума кредиту — від 1000 до 29 000 грн. Максимальний строк кредиту — 6 місяців. При цьому сплата відбувається за ануїтетною схемою, тобто рівними платежами раз на місяць.

Фінтех-компанія активно використовує штучний інтелект для покращення процесів та надання кращого обслуговування клієнтам, наприклад:

у кібербезпеці: для виявлення та запобігання шахрайству, захисту даних клієнтів;

у скорингу: для оцінки кредитоспроможності користувачів (дозволяє приймати більш обґрунтовані та швидкі рішення);

для оптимізації внутрішніх процесів (таких як обробка заявок, обслуговування клієнтів та аналіз даних);

для покращення клієнтського досвіду: персоналізація пропозицій, надання підтримки 24/7 та покращення якості обслуговування.

Антивіруси, перевірки на зловмисний код, захист від DDos-атак, DLP-системи, сканери вразливостей, шифрування баз даних, рольовий доступ, сегментування сітки, двофакторна аутентифікація, керування робочими станціями через групові політики Active Directory — це неповний перелік заходів з кібербезпеки, що розгорнуті та функціонують в компанії.

Selfie Credit

Ця компанія пропонує автоматизоване заповнення кредитної анкети на основі даних, що отримуються від банківських установ, і для цього клієнту достатньо зробити селфі.

Серед кредитних продуктів компанії — NewShort (до 35 тис. грн терміном до одного року), а також Long (до 50 тис. грн, який наразі недоступний).

Slon Credit

Компанія надає доступні кредити, забезпечуючи анонімність. Клієнти отримують кошти за 5-15 хвилин, надаючи мінімум документів.

У рамках продукту «Комфортний» сервіс пропонує кредити від 600 до 27 тис. грн на термін від 5 до 30 днів, а також знижки для постійних клієнтів. Пропонується пільговий період 3 дні для уникнення прострочень.

Credit7

Це мікрофінансова організація з європейським капіталом. Кредити видаються на суму до 30 тис. грн (нові клієнти можуть отримати від 500 до 15 тис. грн) на термін до 30 днів. Отримати гроші можна за 3 хвилини.

Наразі компанія пропонує три кредитних продукти: SEVEN 365 (від 500 до 15 тис. грн для нових клієнтів та до 30 тис. грн для постійних користувачів); SEVEN LINE (до 50 тис. грн терміном до 60 міс.); SEVEN 30 (від 200 до 15 тис. грн для нових користувачів та до 20 тис. грн для постійних, термін — від 5 до 30 днів).

ШвидкоГроші

ШвидкоГроші – спеціалізована фінансова компанія, що видає кредити швидко та без застави. Сума першої позики становить від 500 грн до 30 тис. грн на період від 3 до 140 днів із можливістю продовження. Для подачі заявки потрібні ІПН та паспорт.

Компанія пропонує різні кредитні продукти та акції, наприклад, «Гроші до зарплати» або «Гроші в розстрочку». Відсоткові ставки коливаються від 1 до 1,5 %, також в рамках акційних програм доступні ставки 0,1%.

Нагадаємо, що законом передбачено поступовий перехід: зниження рівня максимальної денної ставки до 1,5% з 23.04.2024 та до 1% з 21.08.24. Тобто варто врахувати, що зазначені відсотки в майбутньому можуть змінюватися.

Аванс Кредит

Це сервіс онлайн-кредитування, який надає позики від 1 тис. до 20 тис. грн на термін до 120 днів. Оформлення кредиту займає до 15 хвилин без зайвих документів. Ймовірність схвалення заявок — близько 90%.

Тип кредитного продукту компанії «Стандартний». Процентна ставка 1,5% і залежить від частоти сплати процентів (раз на 10-25 днів).

Треба Кредит

Treba credit — український сервіс онлайн-кредитування, що надає швидку фінансову допомогу. Максимальний розмір кредиту — до 10 тис. грн (повторно до 20 тис. грн), оформлення займає від 5 до 15 хвилин. Стандартна процентна ставка — 1,45% на день.

Кредитний продукт компанії — «Кредитна лінія», доступний для людей віком від 18 до 70 років за вищезгаданими умовами. Строк користування кредитом — до 360 днів. Діє знижка на перший кредит.

