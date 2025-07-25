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Скільки кредитів отримали українські підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка

25.07.2025 16:00
Микола Деркач

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 48 653 кредитів на загальну суму 157,7 млрд гривень. За час дії воєнного стану видано 43 503 таких кредитів на 147,3 млрд гривень

Скільки кредитів отримали підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Мінфіну.

У червні підприємці отримали 724 кредити на 3,6 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 2,1 млрд грн.

Станом на 1 липня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 249 кредитів на 80,3 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,5 млрд грн. Це 71 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 липня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк – 15 551 кредит на загальну суму 24 млрд грн, що становить 67 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк – 3 286 кредитів на 11,7 млрд грн (58 % від ліміту банку);
  • Укргазбанк – 1 011 кредитів на 10,6 млрд грн (71 % від свого ліміту);
  • ПУМБ – 710 кредитів на 8,2 млрд грн (82 % від свого ліміту);
  • Укрексімбанк – 516 кредитів на 8,1 млрд грн (85 % від свого ліміту).
Скільки кредитів отримали підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка

Фото: mof.gov.ua/uk

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Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 799 кредитів на загальну суму 10,9 млрд грн, а також в таких регіонах:

  • у Дніпропетровській області – 1 962 кредити на 6,4 млрд грн;
  • у Львівській – 1 844 кредити на 6,0млрд грн;
  • у Харківській – 881 кредитів на майже 5,3 млрд грн;
  • у Київській – 1 541 кредит на 5,1 млрд грн;
  • в Одеській – 1 514 кредитів на 4,6 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство – 4 864 кредити на загальну суму близько 29 млрд грн;
  • переробна промисловість – 4 568 кредитів на 22,3 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 785 кредитів на 20,8 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 213 кредити на 2,6 млрд грн;
  • будівництво – 740 кредитів на майже 2 млрд грн.
Скільки кредитів отримали підприємці за час дії воєнного стану — інфографіка

Фото: mof.gov.ua/uk

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Рубрики: АналітикаГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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