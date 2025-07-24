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На скільки зросли банківські влади українців у 2025 — ФГВФО

24.07.2025 19:50
Ольга Деркач

Станом на 1 липня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,48 трлн грн, що на 37,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця

На скільки зросли банківські влади українців у 2025 — ФГВФО

На скільки зросли банківські влади українців у 2025 — ФГВФО Фото: freepik.com

За І півріччя 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 86,4 млрд грн, 91,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування від’ємної переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 липня 2025 року:

  • вклади у національній валюті — 959,9 млрд грн або 64,9% (+26,9 млрд грн за червень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті — 518,7 млрд грн або 35,1% (+10,9 млрд грн за червень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,3%. Сума їх вкладів склала 167,6 млрд грн. Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

На 1 липня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

На скільки зросли банківські влади українців у 2025 — ФГВФО

На скільки зросли банківські влади українців у 2025 — ФГВФО Інфографіка: ФГВФО

Структура вкладів фізичних осіб у банках — учасниках Фонду гарантування вкладів — виглядає так:

  • 61,6% усіх вкладів розміщено в банках із державною часткою, що свідчить про високу довіру населення до державних фінансових установ.
  • 20,8% припадає на банки з приватним капіталом, які зберігають стабільну частку на ринку роздрібних депозитів.
  • 17,6% становлять вклади у банках іноземних банківських груп, що демонструє помірний рівень залучення коштів населення в установах з іноземною участю.

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Такий розподіл відображає домінування державного банківського сектору на ринку роздрібних заощаджень, зберігаючи при цьому присутність як приватних, так і іноземних гравців.

Станом на 1 липня 2025 року переважна більшість вкладів фізичних осіб (включно з фізичними особами-підприємцями) в українських банках припадала на кошти до запитання — 70,2%. Це свідчить про високу ліквідність таких активів і схильність вкладників зберігати гнучкість у розпорядженні коштами.

Частка строкових вкладів становила 29,8%, з яких найбільше — 17,24% — було розміщено на термін до трьох місяців. Ще 7,28% вкладено на строк від трьох до шести місяців, 4,5% — від шести місяців до року. Лише 0,78% усіх депозитів мали строк понад рік, що підкреслює небажання населення фіксувати кошти на довгий період в умовах економічної невизначеності.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 липня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

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Джерело: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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