UGB надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту

UGB (Укргазбанк) розширює стратегічну співпрацю з НАК «Нафтогаз України»: банк відкрив компанії кредитну лінію на 4,7 млрд грн

Фінансування спрямоване на закупівлю природного газу з європейських хабів для формування запасів у підземних сховищах, що дозволить забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

Це — відповідь на стратегічну потребу України у стабільному постачанні енергоресурсів на фоні війни та енергетичних ризиків.

«Ми усвідомлюємо критичну роль НАК «Нафтогаз України» у забезпеченні енергетичної безпеки країни, особливо в умовах війни. І підписана угода — це наша спільна інвестиція в енергетичну стабільність України. Ми підтримуємо стратегічні підприємства, які забезпечують теплом і світлом мільйони українців», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

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UGB співпрацює з підприємствами Групи Нафтогаз, до якої входить НАК «Нафтогаз України» із 2009 року. Компанії активно користуються кредитними та документарними продуктами, валютними й похідними операціями, розрахунково-касовим обслуговуванням та зарплатно-картковими проєктами.

«Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими. Дякую керівництву Укргазбанку. Дякую Уряду за підтримку», — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Це фінансування — ще один крок у поглибленні співпраці між державним банком і стратегічним енергетичним підприємством, спрямований на зміцнення енергетичної незалежності України та готовність до зимового періоду.

Нагадаємо, що ПриватБанк також надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту. Це перший кредитний договір між цими компаніями й водночас — найбільший обсяг фінансування, який державний банк надав енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення.

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Джерело: UGB.