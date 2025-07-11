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UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу

11.07.2025 13:00
Ольга Деркач
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У межах Конференції з відновлення України (URC) у Римі UGB (Укргазбанк) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосили про підписання комплексного фінансового пакета

UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу

UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу Фото: chatgpt.com

Документ передбачає виділення цільових кредитів на 120 мільйонів євро та запуск нової портфельної гарантії за підтримки ЄС. Це рішення відкриває шлях до залучення додаткових коштів для фінансування малого та середнього бізнесу, символізуючи потужний старт Конференції з відновлення України 2025, йдеться в пресрелізі.

У межах комплексного пакета підтримки від Європейського Союзу банк UGB спрямує нове фінансування на два стратегічні напрями:

  • 50 мільйонів євро — на енергетичну незалежність громад: ці кошти будуть використані для модернізації систем централізованого теплопостачання в українських містах. Йдеться про інвестиції в сучасну децентралізовану генерацію тепла, впровадження відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності громадських будівель. Завдяки грантовій складовій від ЄС, фінансування стане доступним і для муніципалітетів у прифронтових зонах.
  • 70 мільйонів євро — на стійкість і «зелене» зростання МСБ: кредитна лінія дозволить малим і середнім підприємствам зберігати операційну діяльність, впроваджувати інновації та розвиватися, зокрема через екологічно сталу модернізацію. Пріоритет буде надано «зеленим» проєктам — на підтримку довгострокової екостратегії UGB. Крім того, фінансування посилене портфельною гарантією ЄС, наданою Європейським інвестиційним банком. Це дасть змогу UGB збільшити кредитування бізнесу та залучити понад 31 мільйон євро критично важливого капіталу навіть в умовах війни.

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«Ми вдячні Європейському інвестиційному банку та ЄС за їхню довіру та довгострокове партнерство, — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку. — Підписання цих ключових ініціатив у день відкриття Конференції з відновлення України є потужним сигналом до дії. Це фінансування не лише розширить кредитну підтримку малого та середнього бізнесу, але й сприятиме впровадженню екологічно відповідальних рішень на місцевому рівні. Це пряма інвестиція у стійкість України та її європейський шлях».

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Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесУкргазбанк
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