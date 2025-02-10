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ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців

10.02.2025 17:10
Микола Деркач
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Укргазбанк (UGB) підписав нову угоду про надання часткового покриття в рамках Гарантійного механізму «EU4Business» з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ) для підтримки українських підприємців малого та середнього бізнесу (МСБ). Це дозволить банку профінансувати український бізнес на суму близько 27 млн євро

ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців

ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців Фото: UGB

Про це повідомила пресслужба UGB.

Впровадження Гарантійного механізму сприятиме розширенню доступу підприємств малого та середнього бізнесу до фінансування їх нагальних потреб.

«Група ЄІБ підтримує українські малі та середні підприємства за допомогою інструментів фінансових гарантій з 2016 року і продовжує їх надавати навіть у найскладніші для України часи. Це нове партнерство з Укргазбанком забезпечить фінансування українських підприємств на суму 27 млн євро на вигідніших умовах кредитування, особливо для тих, хто не має достатнього заставного забезпечення. Це допоможе їм подолати поточні виклики та сприятиме розвитку як в Україні, так і в Європі», — зазначила Тереза Червінська, віцепрезидентка Групи Європейського інвестиційного банку, відповідальна за діяльність банку в Україні.

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«Укргазбанк співпрацює з групою ЄІБ із 2017 року, і нова гарантійна угода — це черговий важливий крок у підтримці українського бізнесу, оскільки значно спрощує підприємцям доступ до фінансування. Завдяки підтримці ЄІБ та Укргазбанку багато бізнесів змогли не тільки продовжувати свою справу, а й розширили діяльність. У часи війни підтримка партнерів стає для нас ще важливішою, оскільки суттєво зміцнює український бізнес та економіку України загалом», — зазначив Володимир Пономарьов, перший заступник голови правління Укргазбанку.

Гарантія покриватиме від 30% до 80% зобов’язань за кредитними угодами, спрямованими на фінансування інвестиційних проєктів, обігового капіталу та інших цілей, що підтримують розвиток малого та середнього бізнесу. Також гарантія ЄІБ покриватиме документарні операції – такі як банківські гарантії та акредитиви. У подальшому планується розширити покриття гарантії ЄІБ на операції факторингу. Кредити надаватимуться на термін від 6 місяців в гривні, доларах США або євро.

Позичальники МСБ отримуватимуть перевагу від участі в Гарантійному механізмі ЄІБ у вигляді зменшення до 60% вимог до забезпечення за їх кредитними операціями.

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Укргазбанк (UGB) найближчим часом розпочне приймання заявок від позичальників. Підприємці МСБ можуть звертатися до відділень банку для отримання детальної інформації та подання заявок на кредитування в рамках Гарантійного механізму «EU4Business».

Фінансування, надане Укргазбанку, стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу в рамках програми «EU4Business Guarantee Facility».

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Рубрики: БанкиГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесУкргазбанк
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