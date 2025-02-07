Polish-Ukrainian Startup Bridge продовжила прийом заявок на акселераційну програму для стартапів

Партнери Українського фонду стартапів (УФС) з PUSB відкрили додатковий набір, аби надати молодим українським компаніям можливість приєднатися до програми, яка допоможе масштабувати бізнес та вийти на міжнародні ринки

Про це повідомила пресслужба УФС.

Що отримають учасники:

Безкоштовну участь в акселераційній програмі. 10 обраних проєктів отримають пряму та непряму фінансову підтримку у 2025-му році, а 5 найкращих з них також у 2026-му. Фінансування до 100,000 PLN для кожного з учасників (non-equity). Доступ до провідних менторів з експертизою у таких галузях, як розробка бізнес-моделі, фінансова стратегія, маркетинг, юридичні питання та зв’язки з інвесторами. Воркшопи, нетворкінг та можливість представити стартап на профільних заходах.

Цікаве по темі: USF та BeFounder запустили акселераційну програму для стартапів

Хто може податися:

Pre-seed (із готовим MVP) та seed-stage стартапи;

компанії, засновані не раніше ніж 5 років тому;

стартапи, у яких контрольний пакет акцій належить громадянам України;

засновники, які вільно володіють англійською;

проєкти, спрямовані на відновлення та розвиток критичної інфраструктури.

Подати заявку можна за посиланням.

Дедлайн подачі: 18.02.2025 о 23:59.

Нагадаємо, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

UK-Ukraine TechBridge оголосив конкурс для українських стартапів

Uklon та USF запустили конкурс для стартапів

Український ШІ-стартап залучив $1 млн