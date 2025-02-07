Polish-Ukrainian Startup Bridge продовжила прийом заявок на акселераційну програму для стартапів

Партнери Українського фонду стартапів (УФС) з PUSB відкрили додатковий набір, аби надати молодим українським компаніям можливість приєднатися до програми, яка допоможе масштабувати бізнес та вийти на міжнародні ринки
Про це повідомила пресслужба УФС.
Що отримають учасники:
- Безкоштовну участь в акселераційній програмі.
- 10 обраних проєктів отримають пряму та непряму фінансову підтримку у 2025-му році, а 5 найкращих з них також у 2026-му.
- Фінансування до 100,000 PLN для кожного з учасників (non-equity).
- Доступ до провідних менторів з експертизою у таких галузях, як розробка бізнес-моделі, фінансова стратегія, маркетинг, юридичні питання та зв’язки з інвесторами.
- Воркшопи, нетворкінг та можливість представити стартап на профільних заходах.
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Хто може податися:
- Pre-seed (із готовим MVP) та seed-stage стартапи;
- компанії, засновані не раніше ніж 5 років тому;
- стартапи, у яких контрольний пакет акцій належить громадянам України;
- засновники, які вільно володіють англійською;
- проєкти, спрямовані на відновлення та розвиток критичної інфраструктури.
Подати заявку можна за посиланням.
Дедлайн подачі: 18.02.2025 о 23:59.
Нагадаємо, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.
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