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Polish-Ukrainian Startup Bridge продовжила прийом заявок на акселераційну програму для стартапів

07.02.2025 13:00
Микола Деркач
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Партнери Українського фонду стартапів (УФС) з PUSB відкрили додатковий набір, аби надати молодим українським компаніям можливість приєднатися до програми, яка допоможе масштабувати бізнес та вийти на міжнародні ринки

Polish-Ukrainian Startup Bridge продовжила прийом заявок на акселераційну програму для стартапів

Polish-Ukrainian Startup Bridge продовжила прийом заявок на акселераційну програму для стартапів Фото: t.me/usfofficial

Про це повідомила пресслужба УФС.

Що отримають учасники:

  1. Безкоштовну участь в акселераційній програмі.
  2. 10 обраних проєктів отримають пряму та непряму фінансову підтримку у 2025-му році, а 5 найкращих з них також у 2026-му.
  3. Фінансування до 100,000 PLN для кожного з учасників (non-equity).
  4. Доступ до провідних менторів з експертизою у таких галузях, як розробка бізнес-моделі, фінансова стратегія, маркетинг, юридичні питання та зв’язки з інвесторами.
  5. Воркшопи, нетворкінг та можливість представити стартап на профільних заходах.

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Хто може податися:

  • Pre-seed (із готовим MVP) та seed-stage стартапи;
  • компанії, засновані не раніше ніж 5 років тому;
  • стартапи, у яких контрольний пакет акцій належить громадянам України;
  • засновники, які вільно володіють англійською;
  • проєкти, спрямовані на відновлення та розвиток критичної інфраструктури.

Подати заявку можна за посиланням.

Дедлайн подачі: 18.02.2025 о 23:59.

Нагадаємо, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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