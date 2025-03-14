Укргазбанк (UGB) першим в України переходить на інклюзивні платіжні картки

UGB (оновлений Укргазбанк) оголошує про повний перехід на випуск інклюзивних платіжних карток. Ця ініціатива є частиною стратегії банку щодо створення доступного та комфортного фінансового середовища для всіх клієнтів без винятку

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, шо головною особливістю інклюзивної картки є спеціальна тактильна виїмка на правій бічній стороні, яка полегшує її розпізнавання та використання. Такий дизайн допоможе клієнтам, зокрема, і з порушеннями зору, легко розпізнати картку на дотик, зрозуміти, яким боком вставляти її у банкомат чи термінал або, наприклад, легко користуватись карткою в умовах поганого освітлення.

«Безбар’єрність фінансових послуг є одним із ключових пріоритетів як для нашого банку, так і для загальної Стратегії розвитку фінансового сектору України. Ми прагнемо забезпечити кожному клієнту рівний доступ до якісних фінансових продуктів та послуг. Ми розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості людей з порушеннями зору. І значна частина з них втратила зір внаслідок воєнних дій, зокрема через мінно-вибухові травми та ракетні обстріли. Крім того, зростає кількість людей з порушеннями зору, пов’язаними зі старінням населення», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

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«Для людей із порушеннями зору навіть такі повсякденні операції, як оплата в магазині чи зняття готівки, можуть бути ускладненими. Інклюзивна картка значно спрощує ці процеси, роблячи їх доступнішими та комфортнішими», — підкреслив Олександр Щербаха, заступник голови правління Укргазбанку.

Отримати картку можна буде у відділеннях Укргазбанку вже з квітня цього року.

Нагадаємо, що UGB став четвертим банком, що пропонує відкриття рахунку через Дію під час реєстрації фізичної особи-підприємця.

е-Підприємець — це унікальний комплексний сервіс в Дії, що об’єднує близько 10 послуг для бізнесу, зокрема, реєстрацію фізичної особи — підприємця (ФОП) та відкриття банківського рахунку, йдеться в пресрелізі.

Завдяки сервісу можна швидко та легко зареєструвати ФОП та відкрити банківський рахунок в Укргазбанку (UGB) через Дію.

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