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ЄІБ планує надати Укрексімбанку €100 млн кредиту

24.07.2024 20:30
Ольга Деркач
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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує надати Укрексімбанку кредит на €100 млн

ЄІБ планує надати Укрексімбанку €100 млн кредиту

ЄІБ планує надати Укрексімбанку €100 млн кредиту Фото: unsplash.com

Наразі ЄІБ розглядає таку можливість і проєкт знаходиться на стадії оцінки, йдеться на офіційному сайті Європейського інвестиційного банку.

Кредитну лінію Укрексімбанку мають надати для фінансування мікро-, малого і середнього бізнесу (ММСБ) та компаніям з середньою капіталізацією в Україні.

«Мета полягає у розширенні доступу ММСБ до фінансування та сприянні економічній стійкості і створенню нових робочих місць у країні», — йдеться в публікації ЄІБ.

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Також ЄІБ схвалив надання часткових портфельних гарантій для нових кредитних портфелів Укрексімбанку та Укргазбанку. Ці гарантії покриють ризики на суму 5 млн євро та 3 млн євро відповідно, спрямовані на фінансування проєктів ММСБ.

Відповідно до інформації на офіційному сайті банку, загальний обсяг кредитного портфеля, що буде покритий цими гарантіями, становить 34 млн євро для Укрексімбанку та 22 млн євро для Укргазбанку. Обидва проєкти затвердили 16 липня.

Нагадаємо, що Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні. Міністерство економіки України та Укрексімбанк підписали договір про співпрацю в рамках програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків». Це дозволить ініціаторам створення індустріальних парків та керівним компаніям подавати заявки на отримання державного стимулювання за двома напрямами.

Раніше ми писали, що призначено голову правління Укрексімбанку. Відомо, що Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких — в АТ «ПроКредитБанк», що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина). З 2012 року Віктор Пономаренко обіймав посаду голови правління АТ «ПроКредитБанк».

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Рубрики: БанкиГрошіСвітНовиниУкрэксимбанк
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