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Укренерго отримало €86 млн від ЄІБ

24.12.2024 13:00
Ольга Деркач
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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав НЕК «Укренерго» 86 млн євро

Укренерго отримало €86 млн від ЄІБ

Укренерго отримало €86 млн від ЄІБ Фото: unsplash.com

Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії, йдеться в пості Укренерго в Telegram.

«Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему, захист ключового обладнання наших підстанцій — критично необхідний. Ефективність вже реалізованих проектів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні. Роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити — тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів», — зазначив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

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«Інвестиція у 86 млн євро є важливим кроком до зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз. Підтримуючи Укренерго у зведенні антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу. ЄІБ залишається надійним партнером України, разом із партнерами з ЄС, працюючи над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, зокрема — в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення повсякденного життя, економічної стабільності та відновлення країни», — сказала вона.

Загалом, від початку повномасштабної війни, Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитної підтримки на загальну суму 136 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Укренерго оголосило технічний дефолт. НЕК «Укренерго» оголосило технічний дефолт і тимчасово припиняє виплати за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними у 2021 році під державну гарантію, починаючи з 9 листопада 2024 року.

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Рубрики: ГрошіЄвропаКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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