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Уряд сформував наглядову раду «Укренерго»

12.12.2024 18:10
Ольга Деркач
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Уряд погодив трьох представників держави на посади членів наглядової ради ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго». До цього Кабінет Міністрів також погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії

Уряд сформував наглядову раду «Укренерго»

Уряд сформував наглядову раду «Укренерго» Фото: freepik.com

Представниками держави в новому складі наглядової ради стали: Юрій Бойко, Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.

Незалежні члени – Патрік Роланд Грейхен, Луїджі де Францискі, Єппе Себастьян Кофод і Ян Генрік Монтелл.

  • Юрій Бойко – 25 років керував проєктами в енергетиці, був заступником Міністра енергетики та членом наглядової ради НЕК «Укренерго».
  • Олексій Нікітін – працював у НЕК «Укренерго» та був директором з комерції ПаАТ «Укргідроенерго».
  • Анатолій Гулей – очолює Міжбанківську валютну біржу, раніше був головою правління ВАТ «Ощадбанк».
  • Патрік Роланд Грейхен – експерт з клімату та енергетики, був держсекретарем у Федеральному міністерстві Німеччини.
  • Луїджі де Францискі – працював у TERNA, CGES, ENTSO-E та вже був членом Наглядової ради «Укренерго».
  • Єппе Себастьян Кофод – колишній міністр закордонних справ Данії з досвідом у парламенті та Європарламенті.
  • Ян Генрік Монтелл – фінансовий директор фінського оператора передачі, партнер KPMG і член правління Nord Pool.

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«Завершення формування наглядової ради «Укренерго» було одним із наших зобов’язань перед МВФ. Пошук кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради здійснювала міжнародна компанія з підбору кадрів та розвитку корпоративного управління. Очікуємо, що нова наглядова рада посилить спроможності цієї стратегічно важливої для країни компанії та продовжить активну співпрацю з міжнародними партнерами», — наголосив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Склад незалежних членів Наглядової ради «Укренерго» визначений таким чином, щоб забезпечити набір таких компетенцій, як економічна дипломатія, стратегічні фінанси та залучення підтримки, регуляторні питання і стратегічний розвиток.

«Укренерго» активно співпрацює з міжнародними фінансовими інститутами, залучаючи кредитні кошти Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та німецької групи KfW.

Щорічний інвестиційний бюджет сягає до 4 млрд грн, які компанія інвестує в модернізацію та розширення і будівництво нових підстанцій та ліній електропередач.

Нагадаємо, що Укренерго оголосило технічний дефолт і тимчасово припиняє виплати за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними у 2021 році під державну гарантію, починаючи з 9 листопада 2024 року.

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За матеріалами: Мінекономіки.

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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