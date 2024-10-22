Світовий банк передав Укренерго перший великий трансформатор

Новий трансформатор має забезпечити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго

НЕК «Укренерго» отримала від Світового банку перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ в рамках проєкту REPOWER.

В пресслужбі Укренерго зазначили, що встановлення нового потужного трансформатора зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.

«Надходження цього обладнання на старті опалювального сезону має надважливе значення, оскільки новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання», — пояснили в компанії.

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У найближчі місяці очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку, як тільки буде завершено їх виробництво.

Це обладнання постачається завдяки гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію і Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок своїх внесків.

Раніше у рамках проєкту REPOWER «Укренерго» отримало спеціальні транспортні засоби.

Нагадаємо, банки за чотири місяці схвалили заявки на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на 8 млрд грн.

За період з 1 червня до 30 вересня цього року банки отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн.

Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 24 вересня 2024 року. Нова програма допомагатиме виробникам та підприємцям, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

Раніше ми розглядали приклади того, які продукти банки підготували для населення та бізнесу на випадок блекаутів. Зокрема, це енергетична програма для кредитування фізичних осіб — «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» або «Джерела енергії»; окрема програма для ОСББ і ЖБК; а також кредитна програма від ПУМБ.

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