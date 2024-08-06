Уряд скасував відключення електроенергії для деяких бізнесів

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить бізнесам, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, уникнути графіків вимкнень електроенергії

Це рішення має на меті підтримати енергетичну автономію бізнесу та підготувати країну до зимового періоду. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Сьогодні ухвалили відповідне рішення. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу, — зазначив він. — Для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, ми запровадили пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок».

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Він додав, що уряд продовжує цю роботу в постійному режимі.

Нагадаємо, що Укренерго купуватиме електрику у бізнесу. Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів.

Раніше ми писали, що Укрнафта інвестує $1 млрд у будівництво електростанцій. Укрнафта планує протягом трьох років інвестувати $1 млрд у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт. На першому етапі планується спорудити станції потужністю не менше 100 МВт. Для реалізації проєкту компанія використовує власні кошти і кредитні лінії від українських банків, зокрема Укргазбанку, Sense Bank і Ощадбанку.

Крім того, Укрзалізниця планує побудувати власні електростанції. Виробництво електроенергії потужністю 250 МВт дасть змогу компанії частково забезпечити енергопотреби об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі УЗ, зазначив Лященко. Загальні енергетичні потреби Укрзалізниці становлять 300 МВт.

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