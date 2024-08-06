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Casio випустила годинник з батареєю, яка тримає заряд 2 роки

06.08.2024 11:00
Ольга Деркач
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Компанія Casio випустила цифровий годинник WS-B1000 з батареєю, яка може працювати до 2 років в автономному режимі

Casio випустила годинник з батареєю, яка тримає заряд 2 роки

Casio випустила годинник з батареєю, яка тримає заряд 2 роки Фото: casio.com, freepik.com

Цей годинник поєднує в собі традиційний хронометраж із сучасними функціями. Маючи спортивний вигляд, WS-B1000 має практичні функції, такі як крокомір, синхронізований з додатком Casio, який показує ваші щоденні цілі, що можуть бути встановлені в діапазоні від 1 000 до 999 999 кроків.

Гаджет має Bluetooth-з’єднання для оновлення часу, будильників і відстеження місцезнаходження телефону. В годиннику також є секундомір, таймер зворотного відліку і довговічну батарею. Він має РК-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням. Як заявляє розробник, батарея годинника може працювати до двох років без підзарядки.

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Годинник міцний, він витримує занурення у воду до 100-метрів і має міцну конструкцію. Його легка конструкція, що важить лише 36 грамів, забезпечує комфорт при тривалому носінні. Хоча WS-B1000 не є смарт-годинником, він пропонує практичний баланс функціональності та простоти. Він коштує $55,95 або €59,90.

Casio також нещодавно анонсувала смарт-годинник G-SHOCK GBD-300. Розроблений для спортсменів та любителів фітнесу, він має тонший, компактніший дизайн, подвійний захист, висококонтрастний РК-дисплей та розширені можливості відстеження фітнес цілей. Годинник відстежує відстань, темп, кроки та спалені калорії, а також підключається до смартфонів через Bluetooth для отримання сповіщень та розширеної функціональності за допомогою додатку G-SHOCK MOVE.

Нагадаємо, що Rollme, бренд, який виробляє технології, що носяться, представив нову версію смарт-персня — Rollme R3. Rollme R3 має міцний корпус з титанового сплаву та внутрішню обшивку з гіпоалергенної епоксидної смоли. Це дозволяє R3 важити лише близько 4 грамів. В мережі вже ширяться думки, що це бюджетна версія Galaxy Ring.

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За матеріалами: Gizmochina.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
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