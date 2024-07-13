Створено найточніший у світі атомний годинник

Вперше годинник може виявити вплив гравітації, передбачений загальною теорією відносності, у мікроскопічному масштабі

Вчені з JILA, спільної установи Національного інституту стандартів і технологій (NIST) та Університету Колорадо в Боулдері, створили найточніший атомний годинник в історії.

Цей годинник працює на основі надохолоджених атомів стронцію. Він здатний відраховувати час з неймовірною точністю, втрачаючи всього одну секунду кожні 30 мільярдів років. Це означає, що якби такий годинник почав цокати на початку Всесвіту, то Всесвіт однаково мав би бути більш ніж удвічі старшим за свій нинішній вік, щоб годинник втратив хоча б секунду.

На відміну від стандартного атомного годинника, що використовує атоми цезію, новий пристрій оперує на оптичних частотах. Це дає йому змогу «цокати» трильйони разів на секунду.

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Новий годинник JILA використовує мережу світла, відому як «оптична решітка», щоб уловлювати та вимірювати десятки тисяч окремих атомів одночасно. Наявність такого великого ансамблю забезпечує величезну перевагу в точності. Чим більше атомів виміряно, тим більше даних має годинник для точного вимірювання секунди.

Інноваційна технологія не лише подвоює точність попередніх рекордсменів, а й відкриває можливості для вивчення тонких ефектів, передбачених загальною теорією відносності Ейнштейна, включно з впливом гравітації на час.

Така точність годинника критично важлива для космічних агентств, яким необхідна навігація космосом без помилок. Крім того, методи управління надохолодженими атомами можуть знайти застосування у квантових комп’ютерах, де атоми, охолоджені майже до абсолютного нуля, використовуються як кубіти.

Нагадаємо, космічне середовище суворе і сповнене екстремальної радіації, яка може пошкодити супутники. Нещодавно вчені виявили матеріал нового покоління, який може самовідновлюватися під впливом космічного випромінювання.

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За матеріалами NIST