close-btn
PaySpaceMagazine

Створено найточніший у світі атомний годинник

13.07.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Вперше годинник може виявити вплив гравітації, передбачений загальною теорією відносності, у мікроскопічному масштабі

Атомний годинник, що керує атомами стронцію

Атомний годинник, що керує атомами стронцію. Фото: nist.gov

Вчені з JILA, спільної установи Національного інституту стандартів і технологій (NIST) та Університету Колорадо в Боулдері, створили найточніший атомний годинник в історії.

Цей годинник працює на основі надохолоджених атомів стронцію. Він здатний відраховувати час з неймовірною точністю, втрачаючи всього одну секунду кожні 30 мільярдів років. Це означає, що якби такий годинник почав цокати на початку Всесвіту, то Всесвіт однаково мав би бути більш ніж удвічі старшим за свій нинішній вік, щоб годинник втратив хоча б секунду.

На відміну від стандартного атомного годинника, що використовує атоми цезію, новий пристрій оперує на оптичних частотах. Це дає йому змогу «цокати» трильйони разів на секунду.

Читайте також: Учені створили сонячні панелі, які можуть працювати вночі

Новий годинник JILA використовує мережу світла, відому як «оптична решітка», щоб уловлювати та вимірювати десятки тисяч окремих атомів одночасно. Наявність такого великого ансамблю забезпечує величезну перевагу в точності. Чим більше атомів виміряно, тим більше даних має годинник для точного вимірювання секунди.

Інноваційна технологія не лише подвоює точність попередніх рекордсменів, а й відкриває можливості для вивчення тонких ефектів, передбачених загальною теорією відносності Ейнштейна, включно з впливом гравітації на час.

Така точність годинника критично важлива для космічних агентств, яким необхідна навігація космосом без помилок. Крім того, методи управління надохолодженими атомами можуть знайти застосування у квантових комп’ютерах, де атоми, охолоджені майже до абсолютного нуля, використовуються як кубіти.

Нагадаємо, космічне середовище суворе і сповнене екстремальної радіації, яка може пошкодити супутники. Нещодавно вчені виявили матеріал нового покоління, який може самовідновлюватися під впливом космічного випромінювання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Батареї в пристроях Apple можуть стати в 100 разів потужнішими

Вчені винайшли суперконденсатори: чим вони кращі за звичайні батареї

Robinhood відкриває дослідницьку лабораторію штучного інтелекту

За матеріалами NIST

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїНаука
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Вчені знайшли нову екзопланету, де може існувати життя 12.07.2024

Вчені знайшли нову екзопланету, де може існувати життя
Європа на порозі кліматичної катастрофи — учені 11.07.2024

Європа на порозі кліматичної катастрофи — учені
Учені створили сонячні панелі, які можуть працювати вночі 09.07.2024

Учені створили сонячні панелі, які можуть працювати вночі
На Місяці час плине швидше: учені порахували на скільки 09.07.2024

На Місяці час плине швидше: учені порахували на скільки
Вчені створили матеріал для супутників, який може самовідновлюватися 08.07.2024

Вчені створили матеріал для супутників, який може самовідновлюватися
До Землі летить потенційно небезпечний астероїд 04.07.2024

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд
Вибір редакції
Всі
«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
ТОП статей 12.07.2024

«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab

 Популярні небанківські кредитні продукти для населення у 2024: огляд
ТОП статей 12.07.2024

Популярні небанківські кредитні продукти для населення у 2024: огляд
Останні новини
Сьогодні  15:00

Криптовалюти, які варто розглянути для купівлі на наступному тижні

 Сьогодні  14:00

3 популярні акції, які можуть раптово обвалитися

 Сьогодні  13:00

Названо 25 найбільших світових банків за версією GlobalData

 Сьогодні  12:00

У світі стане більше мільйонерів в найближчі роки: в яких країнах

 Сьогодні  11:00

Створено найточніший у світі атомний годинник

 Сьогодні  10:00

У США створили криптогаманець, який можна вбудувати у власне тіло

 12.07.2024  21:00

НБУ виставив на торги нерухомість та землю

 Всі новини