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Учені створили сонячні панелі, які можуть працювати вночі

09.07.2024 21:20
Ольга Деркач
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Сонячні панелі — це проміжний елемент, який перетворює сонячне світло на енергію, маючи дуже просту, але дуже ефективну конструкцію

Учені створили сонячні панелі, які можуть працювати вночі

Учені створили сонячні панелі, які можуть працювати вночі Фото: unsplash.com

Вони дозволяють самостійно виробляти енергію, що максимально сприяє сталому розвитку, тим самим захищаючи планету від подальшого жорстокого поводження з нею. Інтерес до використання сонячної енергії зростає з кожним роком.

Хоча спочатку сонячна енергія збиралася виключно вдень, починають з’являтися моделі, які працюють і вночі завдяки аксесуарам або додатковим технологіям.

Завдяки дослідженням, проведеним Стенфордським університетом, група експертів знайшла спосіб модифікувати конструкцію звичайних сонячних панелей таким чином, щоб вони могли генерувати електроенергію і вночі.

Метою цього дослідження було продемонструвати, що напівпровідники можна використовувати для модифікації функцій кремнієвих сонячних панелей, щоб вони могли виробляти енергію і вночі, а не тільки вдень.

Для цього необхідно використовувати термоелектричний генератор, який має систему, здатну перетворювати зміни температури в електрику, і який би функціонував як посередник між фотоелектричними елементами і навколишнім повітрям, генеруючи електричний струм, необхідний для його використання та експлуатації.

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Згідно з тестами, проведеними в рамках цього дослідження, вчені виявили, що термоелектричний генератор виробляв лише 1% струму, що генерується звичайною сонячною панеллю в світлий час доби, в той час як вночі цей показник зростав до 40%.

Без сумніву, результати дослідження є багатообіцяючими, хоча вчені говорять, що система ще не готова до масового виробництва.

Доведена щільність потужності є дуже цікавою в умовах нічного освітлення, як говорять дослідники: «Завдяки тривалому терміну служби термоелектричних генераторів, запропонована нами конфігурація може мати нижчі витрати на довгострокове обслуговування в порівнянні з акумуляторними батареями. Продемонстрована щільність потужності вже цікава для застосування в нічному освітленні. Наша розробка також може живити датчики у віддалених місцях, зменшуючи розмір або усуваючи потребу в акумуляторних батареях».

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За матеріалами: Ecoticias.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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