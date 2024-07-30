Бюджетний аналог Galaxy Ring: представлено нову версію смарт-персня Rollme

Rollme, бренд, який виробляє технології, що носяться, представив нову версію смарт-персня — Rollme R3

Rollme R3 має міцний корпус з титанового сплаву та внутрішню обшивку з гіпоалергенної епоксидної смоли. Це дозволяє R3 важити лише близько 4 грамів. В мережі вже ширяться думки, що це бюджетна версія Galaxy Ring.

Завдяки сертифікації IP68 смарт-каблучка є пило- та водонепроникною, здатною витримувати занурення на глибину до 50 метрів, що робить її придатною для плавання. Доступний у шести розмірах, від 7 до 12, R3 гарантує зручну та надійну посадку для всіх користувачів.

Для любителів здоров’я та фітнесу Rollme R3 оснащений оптичним датчиком частоти серцевих скорочень PPG, який дозволяє користувачам відстежувати частоту серцевих скорочень і рівень кисню в крові в режимі реального часу за допомогою спеціального додатку. Крім того, R3 чудово відстежує сон, надаючи інформацію про рухи під час сну та детальний аналіз сну. Він підтримує широкий спектр фізичних вправ, збираючи великі обсяги даних про тренування, щоб дати користувачам чітку картину їхньої фітнес-історії.

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Новітній Rollme R3 має вдосконалене управління за допомогою жестів, що дозволяє користувачам керувати затвором камери смартфона та відтворенням музики і коротких відео за допомогою простих жестів рук. Крім того, він живиться від полімерного акумулятора ємністю 17,5 мАг і поставляється в комплекті з зарядним чохлом, пропонуючи вражаючий час роботи в режимі очікування — близько 60 днів при повному заряді.

Rollme R3 доступний у чорному, золотому та сріблястому кольорах. Його рекомендована роздрібна ціна становить $169,99, але наразі він пропонується за спеціальною стартовою ціною $89,99. Зацікавлені покупці можуть придбати R3 в офіційному магазині Rollme.

Нагадаємо, що Samsung представив Galaxy Ring. Компанія працює над перснем з 2021 року, і якщо він виправдає очікування, то може скласти серйозну конкуренцію персню Oura, який обожнюють знаменитості і який домінує на ринку. Galaxy Ring вийде на ринок за ціною $399,99.

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За матеріалами: Gizmochina.