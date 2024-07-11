Samsung представив Galaxy Ring: що вміє

Технологічний гігант Samsung представив Galaxy Ring на своєму літньому заході Unpacked в Парижі (Франція)

Компанія працює над перснем з 2021 року, і якщо він виправдає очікування, то може скласти серйозну конкуренцію персню Oura, який обожнюють знаменитості і який домінує на ринку. Galaxy Ring вийде на ринок наприкінці липня за ціною $399,99.

Як і перстень Oura, міцний, ненав’язливий перстень Galaxy зі штучним інтелектом (ШІ) може відстежувати ваш сон, прогулянки та біг, а також контролювати серцебиття, температуру шкіри та менструальний цикл. Потім він може проаналізувати всі ваші показники, щоб дати вам загальну оцінку рівня енергії та надати персоналізовану інформацію про стан здоров’я.

Але акуратний вибір дизайну, наприклад, зарядний чохол, і такі функції, як підтримка жестів, а також модель без підписки, можуть просто перевершити всі очікування.

Galaxy Ring виготовлений з титану, доступний у трьох різних кольорах — чорному, золотому та срібному — і має увігнуту форму, що захищає його від подряпин та ударів. Крім того, він достатньо міцний, щоб витримати занурення в океан.

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Як і інші розумні персні на ринку, є багато різних розмірів на вибір, і ви можете отримати набір для визначення розміру, щоб знайти найкращий для вас. Samsung рекомендує носити пластикове пробне кільце протягом 24 годин, щоб знайти найкращий розмір для вашого пальця, поки ви спите та займаєтесь повсякденними справами.

У продажу є розміри від 5 до 13. Samsung стверджує, що ідеальним пальцем для персня є вказівний.

Однак, справжнім дизайнерським рішенням, що змінює правила гри, є те, що каблучка Galaxy знаходиться всередині зарядного чохла, схожого на навушники, з кришкою.

Це просто набагато зручніший спосіб заряджати і зберігати каблучку, коли вона не використовується, ніж той, що ми бачили раніше. Крім того, його можна заряджати бездротовим способом або через USB-C. Samsung стверджує, що одного заряду вистачить на сім днів роботи.

Нагадаємо, що MuchBetter створила безконтактний платіжний перстень. Цей крок має на меті підвищити зручність та стиль споживачів, одночасно усуваючи традиційні вартісні бар’єри, пов’язані з технологіями.

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За матеріалами: Independent.