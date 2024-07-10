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3 криптовалюти, у яких є потенціал обійти Біткоїн

10.07.2024 19:00
Ольга Деркач
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Цей рік став знаковим для криптовалютного ландшафту. Після прийняття 11 спотових біткойн-ETF (BTC) криптовалюта зробила важливий крок на шляху до широкого розповсюдження

3 криптовалюти, у яких є потенціал обійти Біткоїн

3 криптовалюти, у яких є потенціал обійти Біткоїн Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, pngwing.com

Це принесло багато оптимізму щодо перспектив зростання всієї криптоекосистеми, а також багатьох криптовалют.

Ринкові аналітики все ще очікують на криптовалютний «бичачий» ривок наприкінці року, оскільки історичні тенденції вказують на загальноринкові ралі після подій, пов’язаних з халвінгом Біткоїна.

Але чи може нещодавня волатильність Біткоїна дати можливість криптовалютам, яких не помічали, стати найсильнішим криптовалютним активом у світі? Ці три монети мають потенціал затьмарити Біткоїн в майбутньому.

Solana (SOL) має потенціал для розвитку Web 3.0.

Коли справа доходить до оцінки блокчейн-фреймворків, які підтримують криптовалюти, Solana (SOL) стоїть поза конкуренцією. Хоча її ринкова капіталізація нижча, ніж у Біткоїна, її функціональність незрівнянно вища.

Високий показник настроїв у 77 балів у червні свідчить про сильну підтримку та позитивне враження від Solana на криптовалютному ринку.

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Ринкова капіталізація Solana становить близько $65 млрд, що ставить її в п’ятірку найбільших криптовалют світу. Однак її масштаб все ще становить лише близько 5% від масштабу Біткоїна.

Avalanche (AVAX) може стати наріжним каменем фреймворків смарт-контрактів у фінансовій сфері

Очікується, що до 2032 року світовий ринок блокчейн-фінансів досягне $80,02 млрд — середньорічний темп приросту складе майже 29%. Це підкреслює роль, яку відіграватиме блокчейн у майбутньому відкритих фінансів, і Avalanche (AVAX) стане ключовим компонентом цієї еволюції.

Avalanche є одним з найвідоміших гравців у сфері смарт-контрактів — ключового фінансового інструменту в епоху Web 3.0.

Оскільки епоха відкритих фінансів продовжує зростати, ми можна очікувати, що Avalanche стане наріжним каменем для інновацій у цьому секторі та сприятиме зростанню ринку блокчейн-фінансів на довгі роки вперед.

Cardano (ADA) обіцяє нову еру для криптовалюти

Відомий тим, що полегшує пірингові транзакції за допомогою своєї внутрішньої криптовалюти, Cardano може допомогти революціонізувати кредитний ландшафт в епоху Web 3.0.

Найближчими днями криптовалюта пройде оновлення Chang Hard Fork. Це означає перехід проекту в еру Вольтера, яка завершиться побудовою повністю децентралізованої екосистеми блокчейну.

Хоча ринкова капіталізація Cardano становить $13 млрд, що трохи більше 1% від розміру Біткоїна, реалізація високих амбіцій Cardano може призвести до зростання ADA в геометричній прогресії.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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