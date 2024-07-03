Біткоїн встановить новий історичний максимум до кінця року — звіт CCData

Згідно з нещодавнім звітом CCData, постачальника даних про цифрові активи, ціна BTC, ймовірно, досягне нового історичного піка у 2024 році

Біткоїн ще не досягнув піка свого поточного циклу зміцнення і, ймовірно, перевищить свій історичний максимум цього року, згідно зі звітом про дослідження, опублікованим компанією CCData. Звіт містить детальний аналіз історичної динаміки ціни Біткоїна та факторів, що впливають на його поточну траєкторію.

Нещодавні показники BTC та вплив ETF

У березні Біткоїн досягнув історичного максимуму — понад $73 700. Однак з того часу він торгується в діапазоні приблизно від $59 000 до $72 000. На досягнення рекордного максимуму значною мірою вплинуло схвалення і запуск спотових біржових фондів (ETF) у США в січні. За даними CCData, на сьогодні ці ETF залучили близько $14,41 млрд чистих інвестицій.

Як працюють цикли та халвінг BTC

Динаміку цін на Біткоїн часто описують у вигляді циклів, які характеризуються періодами стрімкого зростання, за якими слідує падіння на ведмежих ринках або “криптовалютні зими”. З моменту свого створення Біткоїн пройшов три таких цикли.

Критичною подією в цих циклах є халвінг, коли винагорода за видобуток нових блоків Біткоїна зменшується вдвічі, тим самим зменшуючи пропозицію нових біткоїнів, що надходять на ринок. Історично халвінг передував значному зростанню цін, які зазвичай досягали історичного максимуму через кілька місяців після цієї події.

Однак поточний цикл відхилився від цієї закономірності, оскільки Біткоїн досяг свого останнього рекордного максимуму перед халвінгом, що було спричинено бичачими настроями навколо американських ETF.

Прогнози ціни BTC на основі історичних тенденцій

Звіт CCData свідчить про те, що Біткоїн ще не досягнув піка свого поточного циклу. Аналізуючи історичні тенденції, автори звіту зазначають, що за халвінгом завжди слідували тривалі періоди цінового зростання, які тривали від 366 до 548 днів до досягнення вершини циклу.

Кожен цикл скорочення винагороди вдвічі був довшим за попередній через зрілість класу активів і зниження волатильності.

Останній халвінг відбувся 19 квітня цього року, а це означає, що типовий період зростання цін все ще триває. У звіті відзначається зниження торгової активності на централізованих біржах протягом майже двох місяців після халвінгу, що збігається з попередніми циклами. Ця закономірність свідчить про те, що нинішній цикл може продовжитися до 2025 року.

CCData вказує на ще одну ключову історичну тенденцію: більша частина зростання ціни Біткоїна відбувається протягом короткого періоду. У циклі 2012 року 91,4% зростання ціни від халвінгу до рекордного максимуму відбулося за чотири місяці.

Ця закономірність також була помітна в циклах 2016 і 2020 років, коли 78,8% і 71,5% зростання цін відбулося за чотири місяці до піка циклу, відповідно. У звіті зазначається, що в поточному циклі такого параболічного зростання ще не відбулося, що вказує на потенціал для значного висхідного руху.

Ще одним фактором, що підвищує потенціал Біткоїна до подальшого зростання, є майбутній запуск Ethereum ETF у США та подібних продуктів по всьому світу. Очікується, що ці події принесуть додатковий капітал, ліквідність та попит на ринок криптовалют.

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За матеріалами invezz.com