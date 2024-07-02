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Скільки коштуватимуть Біткоїн та Ethereum у листопаді — відповідь Квінна Томпсона

02.07.2024 17:40
Олеся Крамаренко
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З наближенням президентських виборів у США фінансові експерти прогнозують суттєві зміни в оцінці криптовалют

Скільки коштуватимуть Біткоїн та Ethereum у листопаді — відповідь Квінна Томпсона

Фото: unsplash.com

Квінн Томпсон, генеральний директор Lekister Capital, пророкує стрімке зростання цін на Біткоїн та Ethereum. До листопада Томпсон очікує, що Біткоїн подолає бар’єр у $100 000, а Ефіріум досягне позначки у $7 000.

Ключові фактори, що підживлюють криптооптимізм

Кілька важливих подій можуть спровокувати цей прогнозований сплеск цін. Президентські вибори, як правило, вносять ринкову невизначеність і спекуляції, потенційно підштовхуючи інвесторів до децентралізованих активів, таких як криптовалюти.

До того, збільшення ліквідності, спричинене маневрами Федеральної резервної системи США, може ще більше активізувати ринок. Очікуваний дебют спотових біржових фондів (ETF) для Ethereum пропонує інвесторам структуровані шляхи інвестування, що підвищує привабливість Ethereum.

Первинне публічне розміщення акцій (IPO) компанії Circle, оператора стейблкоїна USDC, що наближається, також відіграє важливу роль. Ця подія, ймовірно, сприятиме зміцненню довіри та розширенню визнання цифрових валют в основних фінансових колах.

Навіть попри минулі ринкові потрясіння, такі як виплати кредиторам MtGox та продаж конфіскованих біткоїнів німецькою владою, ринок вправно пом’якшував ці наслідки.

Поточні ринкові тенденції та майбутні настрої

З наближенням кінця року динамічна взаємодія виборчих, економічних та галузевих факторів створить передумови для потенційного росту в криптовалютній сфері. Інвестори, які уважно стежать за цими подіями, можуть стати свідками значного зростання вартості своїх портфелів цифрових активів під впливом цих факторів.

Попри поточні ведмежі настрої на ринку, Томпсон зберігає оптимізм щодо поступових позитивних зрушень. Він бачить, що ці зміни, разом з відновленням довіри інвесторів, сприятимуть значному притоку капіталу в найближчому майбутньому.

Його думки поділяють інші фінансові лідери, такі як Майк Новограц з Galaxy Digital, який прогнозує, що Біткоїн досягне позначки $100 000 до кінця 2024 року.

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За матеріалами icolink.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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