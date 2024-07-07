10 криптовалют, які варто купити в липні

Перший тиждень липня виявився для крипторинку досить стресовим, багато монет обвалилися в ціні, зокрема й Біткоїн (про причини читайте тут). Деякі трейдери розглядають зниження вартості цифрових активів як вдалий час для купівлі найпривабливіших монет, про які поговоримо далі

Перша монета, яку варто розглянути для купівлі в липні — це Bitcoin. Попри нещодавнє падіння, монета швидко почала відновлюватись, і станом на 7 липня коливається в межах $57,9 тис. Згідно зі звітом CCData, постачальника даних про цифрові активи, ціна BTC, ймовірно, досягне нового історичного піка у 2024 році. Детальніше ознайомитись з прогнозом можна за посиланням.

Також Квінн Томпсон, генеральний директор Lekister Capital, пророкує стрімке зростання цін на Біткоїн та Ethereum. До листопада Томпсон очікує, що Біткоїн подолає бар’єр у $100 000, а Ефіріум досягне позначки у $7 000.

Друга монета для купівлі в липні — це, звісно ж, Ethereum. Про її перспективність розповідають різні експерти з усього світу. На думку інвесторів, до кінця десятиліття ціна ETH завдяки великому потенціалу може підвищитись майже вшестеро.

Зокрема, американська інвестиційна компанія VanEck прогнозує вагоме зростання ціни ETH, рідного токена протоколу Ethereum — до $22 000 протягом найближчих шести років. Це доволі амбітні розрахунки, враховуючи, що поточна ціна криптовалюти нещодавно впала і станом на 7 липня коливається в межах $3 тис.

В останньому звіті від 5 червня VanEck підкреслюють свій оптимістичний прогноз потенціалом Ethereum до докорінних змін різних галузей та генеруванням грошового потоку для власників токенів. Комплексний аналіз підкреслює вплив ETH на фінанси, банківську сферу, платежі, маркетинг, рекламу, соціальні мережі, ігри, інфраструктуру та штучний інтелект.

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Третя криптовалюта, яку варто розглянути для купівлі у липні 2024 року — BNB. Її ціна, як і попередніх двох монет, дещо знизилася минулого тижня, і наразі коливається в межах $527.

Завдяки своїм показникам протягом тривалого часу, токен найбільшої в світі криптобіржі Binance зарекомендував себе як один з найстабільніших варіантів інвестування (для світу криптовалют).

На користь BNB грає те, що Binance спалює або знищує монети раз на квартал. Останнє спалення, яке відбулося 24 квітня, зменшило пропозицію на 1,94 мільйона токенів, що на той момент становило близько $671 млн. Це не вплинуло на ціни в короткостроковій перспективі, але управління кількістю токенів може мати позитивний ефект з часом, створюючи дефіцит. Загальна пропозиція BNB становить 147 583 201 токенів — всі вони знаходяться в обігу.

Також до десятки криптовалют, які варто розглянути у липні, увійшли:

Cardano (ADA), ціна — $0,37;

(ADA), ціна — $0,37; Polygon (MATIC), ціна — $0,5;

(MATIC), ціна — $0,5; USD Stablecoin (USDC), ціна — $1;

(USDC), ціна — $1; Avalanche (AVAX), ціна — $27,46;

(AVAX), ціна — $27,46; Chainlink (LINK), ціна — $13,23;

(LINK), ціна — $13,23; Solana (SOL), ціна — $143,7;

(SOL), ціна — $143,7; Dogecoin (DOGE), ціна — $0,11.

Вищезгадані ціни актуальні на першу половину 7 липня 2024 року.

Кожна з цих криптовалют заслуговує на увагу і для цього існують різні аргументи, однак перед тим, як інвестувати кошти в будь-яку монету, передусім варто провести власний аналіз, раціонально зважити всі «за» та «проти», або звернутися за додатковими консультаціями до криптоекспертів.

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