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Чому Біткоїн падає: три причини

05.07.2024 10:50
Олеся Крамаренко
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Після декількох тижнів тривожних торгів, 5 липня ситуація на криптовалютних ринках, схоже, дійшла до критичної точки, оскільки ціна Біткоїна (BTC) та багатьох інших основних монет і токенів стрімко впала

Чому Біткоїн падає: три причини

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Біткоїн почав п’ятницю з чергової хвилі падіння. У моменті курс криптовалюти опустився до $53 717. Тиск на продавців, першою чергою, пов’язаний з тим, що гаманці Mt. Gox знову стали активними й почали переказувати біткоїни.

Гаманці Mt. Gox перемістили біткоїнів на $2,7 млрд

Згідно з останніми даними Arkham Intelligence, криптовалютна біржа Mt. Gox перевела 47 229 BTC на загальну суму $2,7 млрд на нову адресу гаманця “1L7XbxQ”. В травні Mt. Gox офіційно заявила, що планує розрахуватися з кредиторами на початку липня.

Тож біткоїн-інвестори почали нервувати, очікуючи, що кредитори Mt. Gox зроблять з біткоїнами після того, як отримають їх. Цікаво, що дані Arkham показують, що 2 702 біткоїни повернулися на холодний гаманець, що належить Mt. Gox.

Переказ біткоїнів урядом Німеччини

Окрім розподілів на біржі Mt. Gox, біткоїн-бики також сильно постраждали від ажіотажу, спричиненого урядом Німеччини. За останні кілька тижнів уряд Німеччини здійснив чимало транзакцій, пов’язаних з переказом BTC. Раніше в четвер уряд Німеччини переказав ще 1300 біткоїнів на найбільші криптовалютні біржі.

Зокрема, 500 BTC на суму $29,05 млн надійшли на Bitstamp, згідно з даними аналітичної компанії Arkham Intelligence, що займається блокчейн-аналітикою. Аналогічно, Німеччина перерахувала 400 BTC на суму $23,24 млн на Coinbase, а ще 400 BTC — на Kraken.

Arkham Intelligence зазначає, що загальна сума вивантаження склала майже $76 млн. Варто зазначити, що ціна Біткоїна впала нижче $58 000 незабаром після цієї масової ліквідації, що викликало побоювання подальшого падіння.

Закінчується термін дії опціонів на Біткоїн

Сьогодні закінчується термін дії опціонів на Біткоїн, що спричинить подальший тиск на крипторинок, оскільки дані в мережі вказують на те, що справжня паніка ще не розпочалася. Падіння крипторинку призвело до того, що капіталізація світового крипторинку впала більш ніж на 13% за 48 годин, в результаті чого інвестори втратили понад $250 млрд.

Понад 18 300 опціонів BTC умовною вартістю $1 млрд закінчуються сьогодні на Deribit з коефіцієнтом пут-колл 0,65. Максимальна ціна опціону знаходиться на рівні $61 500, знизившись з $63 500, оскільки Біткоїн залишається під тиском продавців. Ціна BTC впала нижче рівня підтримки $55 000 і ризикує впасти до рівня підтримки $52 000, якщо не зможе відновитись.

24-годинний обсяг ставок на продаж перевищив 19 552, а 24-годинний обсяг заявок на купівлю — близько 22 088. Крім того, історична волатильність та індекс волатильності BTC (DVOL) різко зросли на 10%. Це свідчить про те, що трейдери опціонами стали дуже ведмежими стосовно Біткоїна.

Крипторинок знекровлюється — за останні 24 години було ліквідовано понад $600 млн довгих позицій і $100 млн коротких позицій. Поряд з топовими альткоїнами, великі ліквідації спостерігалися в PEPE, PEOPLE, ORDI, WLD, LTC, FIL, ADA, BCH та інших.

Згідно з даними криптовалютної аналітичної платформи Santiment, соціальні мережі демонструють історичні рівні страху, невпевненості та сумнівів (FUD), виходячи з кількості згадок слова “продати”. Про те, як FUD і FOMO заважають трейдерам заробляти, ми писали раніше.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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