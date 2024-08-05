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Компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею

05.08.2024 15:00
Ольга Деркач
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Компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею, яка була розроблена в широко використовуваному циліндричному форм-факторі 18650

Компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею

Компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею Фото: unsplash.com

«Ми раді представити перший у світі калій-іонний акумулятор 18650», — заявив Олександр Гірау, головний виконавчий директор Group1.

Калій-іонний акумулятор 18650 — це категорія акумуляторних батарей, в яких носієм заряду є іони калію, на відміну від більш поширених іонів літію.

Цей тип акумуляторів має такий самий форм-фактор, як і широко використовувані літій-іонні акумулятори 18650, з діаметром 18 мм і довжиною 65 мм.

Це досягнення має потенціал відкрити нову еру екологічних та економічно вигідних замінників звичайних літій-іонних акумуляторів.

«Ця інновація є результатом багаторічних цілеспрямованих досліджень і розробок», — заявив Гірау.

Акумулятор продемонстрував видатну тривалість циклу, що свідчить про його здатність витримувати численні цикли заряджання та розряджання до помітного зниження ємності.

Ця властивість є життєво важливою для різних застосувань, зокрема для електромобілів, де довговічність батареї є критично важливою.

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Крім того, калій-іонний акумулятор демонструє надійні характеристики розряду, що гарантує його здатність ефективно постачати енергію в разі потреби.

Акумулятор працює при номінальній напрузі 3,7 В, що гарантує сумісність із сучасними електронними пристроями та системами.

Крім того, він демонструє чітку траєкторію досягнення гравітаційної щільності енергії 160-180 Вт-год/кг, що відповідає показникам літій-залізо-фосфатних літій-іонних акумуляторів (LFP-LIB).

Така висока щільність енергії вказує на те, що батарея здатна зберігати значну кількість енергії по відношенню до своєї маси. Компанія заявляє, що вона пропонує “чудовий термін служби і відмінну здатність до розрядки».

Як найбільш широко використовуваний і розроблений формат елементів, 18650 гарантує, що іонно-калієвий акумулятор може легко інтегруватися в існуючі пристрої.

Поява калій-іонного акумулятора 18650 від Group1 знаменує собою значний прогрес в еволюції стійких і ефективних технологій зберігання енергії.

Він усуває потребу в основних мінералах, використовує широкодоступні елементи і представляє їх у форматі, який визнаний у всьому світі.

Калій-іонний акумулятор 18650 може стати трансформаційною зміною, яка може переосмислити різні галузі промисловості та сприяти більш сталому розвитку навколишнього середовища.

Нагадаємо, що вчені створили гнучкі сонячні батареї, що не потребують зарядки. Інноваційну сонячну батарею Powerfoyle від Exeger можна легко інтегрувати в пристрої – від навушників до планшетів – усуваючи потребу в одноразових батареях і кабелях.

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За матеріалами: Interesting Engineering.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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