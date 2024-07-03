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Укрнафта інвестує $1 млрд у будівництво електростанцій

03.07.2024 18:00
Ольга Деркач
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Найбільша українська нафтодобувна компанія та оператор мереж АЗС, Укрнафта, планує протягом трьох років інвестувати $1 млрд у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт

Укрнафта інвестує $1 млрд у будівництво електростанцій

Укрнафта інвестує $1 млрд у будівництво електростанцій Фото: freepik.com

Про це сказав гендиректор компанії Сергій Корецький Forbes.

На першому етапі планується спорудити станції потужністю не менше 100 МВт. Корецький уточнив, що для реалізації проєкту компанія використовує власні кошти і кредитні лінії від українських банків, зокрема Укргазбанку, Sense Bank і Ощадбанку.

Плани Укрнафти на наступні три роки включають будівництво приблизно 1000 МВт газових установок.

Когенераційні установки плануються окупити протягом чотирьох років, а лише електричне виробництво — трохи понад п’ять років, з проєктним терміном експлуатації на 20 років.

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За словами Корецького, російські обстріли електростанцій в Україні та кризовий дефіцит електроенергії сприяли прискоренню реалізації цих планів, що були задумані компанією ще минулого року.

За даними директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, Україні потрібно до 3500 МВт газотурбінних та газопоршневих установок на суму до $3,5 млрд. Цей обсяг, на його думку, дозволить знизити дефіцит електрики у країні. Однак реалізація плану займе не менше трьох років. Прогнозовано, що цього року буде зведено до 300 МВт таких установок, ще 700 МВт планується збудувати до зими 2025-2026 років.

Нагадаємо, що Укрзалізниця найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. З цією метою компанія створила окрему юридичну особу — ТОВ «УЗ Енерго».

Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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