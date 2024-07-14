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В Україні найдорожча електроенергія в Європі: порівняння цін

14.07.2024 13:00
Ольга Деркач
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Попри те, що в червні ціни на електроенергію в Європі суттєво зросли, Україна все одно випереджає європейські держави за цим показником

В Україні найдорожча електроенергія в Європі: порівняння цін

В Україні найдорожча електроенергія в Європі: порівняння цін Фото: unsplash.com, freepik.com

За даними Ember, вартість електроенергії в ЄС становить:

  • Італія — €103,2/МВт·год (+8,7% м./м.);
  • Франція — €37,8/МВт·год (+39,4%);
  • Німеччина — €72,9/МВт·год (+8,3%);
  • Іспанія — €56,2/МВт·год (+ 85,5%);
  • Швеція — €28,7/МВт·год (+24,7%).

В Україні найдорожча електроенергія в Європі: порівняння цін

Причини зростання цін:

  • ріст попиту в другій половині місяця через збільшення середніх температур;
  • зниження обсягів вітрової електрогенерації;
  • нестабільність сонячної генерації протягом місяця;
  • коливання вартості газу та цін на викиди CO2.

Як зазначають експерти AleaSoft Energy Forecasting, у першому півріччі 2024 року вартість е/е впала порівняно з другим півріччям 2023 року в більшості європейських країн. Майже на усіх ринках середня вартість була найнижчою з першої або другої половини 2021 року. Піврічне виробництво сонячної енергії було найвищим за всю історію на всіх ринках, цієї віхи в деяких випадках також досягла вітроенергетика.

«До кінця року в Європі очікується сезонне дорожчання цін на електрику, судячи з кривої форвардів. Наприклад, в Німеччині зростання цін до кінця 2024-го може скласти до 15%. Загалом на європейському енергетичному ринку ситуація є дуже волатильною через тонкий баланс ринку газу. Але Європа до цього готова, на відміну від України», — зазначає головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

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Яка ситуація в Україні

Середньозважена вартість купівлі-продажу електроенергії на українському ринку «на добу наперед» (РДН), за даними «Оператора ринку», в червні 2024 року зросла на 27,9% м./м., склавши 5403,38 грн/МВт·год (€124,9/МВт·год за курсом 43,26 грн/євро), — це майже на 16% більше, ніж максимальна середня ціна у ЄС у той самий період.

Фахівці Energy Map зазначили, що у червні Україна імпортувала 858,4 тис. МВт·год електроенергії, що на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік (806,4 тис. МВт·год). Також це найбільший місячний обсяг імпорту за останні 10 років. Порівняно з травнем імпорт злетів майже вдвічі, з червнем 2023 року — майже у 20 разів. Найбільший обсяг електроенергії минулого місяця імпортовано з Угорщини.

«Потреба в імпорті електроенергії в Україні призвела до того, що місцеві ціни є вищими за європейські. Більш як 90% сталі у ЄС виробляється у країнах, що мають перевагу у цінах на енергію, порівняно з Україною. Енергоємна вітчизняна економіка може понести колосальні втрати. Минула криза дозволила європейцям створити механізми субсидування цін на електроенергію. У 2022 році ЄС витратив €25 млрд на компенсації зростання цін для промислових підприємств, окрім того, €69 млрд мали крос-секторальну направленість, тобто частина цих коштів також могла бути спрямована для індустрії. І ці запущені механізми мають середньостроковий характер, тобто продовжують діяти у 2024-2025 роках», — пояснює Андрій Тарасенко.

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Рубрики: АналітикаГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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